Nie potrzebujesz najnowszego Samsunga, żeby skorzystać z jego funkcji. Zapewni je One UI 4.1

Samsung ma długą tradycję udostępniania wielu przydatnych funkcji, zaprezentowanych w najnowszych smartfonach, starszym flagowcom. Dzięki temu mój Galaxy Note 20 otrzyma kilka przydatnych ulepszeń – zwłaszcza w dziedzinie aparatu fotograficznego.

Reklama

Sprawdź, czy dostaniesz aktualizację

Samsung pochwalił się na swoim blogu kilkoma funkcjami, które debiutowały na urządzeniach z linii Galaxy S22, ale wkrótce trafią także na starsze flagowce zaprojektowane w Korei Południowej. Wszystkie będą wprowadzone zbiorczo, dzięki aktualizacji nakładki systemowej do One UI 4.1.

One UI 4 w Samsungu

Najważniejszymi elementami dodatkowych funkcji będą te skupione wokół możliwości fotograficznych naszych przenośnych urządzeń. Wielu ucieszy się na przykład z oddzielnej aplikacji do edycji bezstratnych zdjęć – Expert RAW. W aplikacji edytora zdjęć pojawią się bardziej zaawansowane możliwości usuwania ze fotografii niepożądanych elementów – na przykład odbić czy cieni.

Reklama

Inne nowości obejmować będą rozszerzone funkcje Google Duo – jak choćby łatwiejsze udostępnianie ekranu na żywo. W wybranych językach, klawiatura Samsung będzie też mogła być zintegrowana z Grammarly.

W pierwszej kolejności, do aktualizacji przeznaczone są smartfony Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. W późniejszych terminach, których Samsung jeszcze nie zdradził, nowe opcje trafią do urządzeń z linii Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Część z nich pojawi się w smartfonach z grupy Galaxy A (zapewne mocniejsze modele). Później One UI 4.1 pojawi się także na starszych „składańcach”, a także tabletach Galaxy Tab S7 SE oraz innych, bliżej nieokreślonych przedstawicielach urządzeń Galaxy Tab S.

One UI 4.1 – jakie funkcje otrzyma mój smartfon?

Jak wspomniałem wyżej, nie wszyscy dostaną wszystko. Część urządzeń nie będzie mogła „udźwignąć” najnowszych funkcji, zatem Samsung zgrabnie podzielił je na różne modele smartfonów i tabletów.

Oto, jak przedstawia się lista funkcji i modeli, które je otrzymają:

Obsługa portretów nocnych – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G;

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G; Rozpoznawanie zwierząt – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 FE;

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 FE; Edycja pozycji oświetlenia – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 FE;

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S20 FE; Obsługa teleobiektywu w wideo portretowym – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 FE;

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 FE; Ulepszony tryb reżyserski – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3;

Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3; Obsługa teleobiektywu dla trybów zdjęć i wideo Pro – Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2;

– Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2; Aplikacja Expert RAW – Galaxy S21 Ultra, Z Fold 3, Note 20 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2.

Co mnie smuci, co mnie cieszy? Wyczekuję obsługi portretów nocnych w moim Galaxy Note 20, ale trochę szkoda, że nie załapię się na aplikację Expert RAW. Żeby z niej skorzystać, musiałbym dokonać zmiany smartfona na wyższy model lub pobrać aplikację oddzielnie z repozytorium plików APK, a aż tak mi nie zależy. Wszak nie tracę tak wiele.