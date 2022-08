Nowy smartfon vivo Y16 nie ma wyśrubowanej specyfikacji, ale skradnie niejedno serce

Nowy smartfon vivo jest przedstawicielem urządzeń, które nie porywają swoją specyfikacją techniczną, ale i tak mają duże szanse cieszyć się zainteresowaniem klientów. I chociaż parametry modelu Y16 nie są tragiczne, to jednak design jest tym, co pomoże sprzedać ten sprzęt.

Reklama

Design

W materiałach promocyjnych producent poświęca bardzo dużo uwagi designowi tego modelu. W przypadku złotej wersji kolorystycznej o nazwie Drizzling Gold używa nawet sloganu, że złoto jest wieczne, co wskazuje, że urządzenie może być naprawdę bardzo wytrzymałe i trwałe. Potwierdzać mają to przeprowadzone przez firmę wymagające testy (m.in. 70000 naciśnięć klawisza głośności, 150000 naciśnięć przycisku włączania i 500000 naciśnięć czytnika linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Drugi wariant to zaś bardziej klasyczny i stonowany Stellar Black z obudową, której wykończenie przypomina nocne niebo pełne spadających gwiazd. Nie da się zaprzeczyć, że oba projekty przyciągają wzrok i trudno go od nich oderwać. Do tego producent informuje, że panel tylny jest pokryty materiałem o fakturze podobnej do szkła, która jest odporna na pozostawianie odcisków palców i zadrapania, więc wydaje się, że pakowanie urządzenia do etui nie będzie konieczne.

Specyfikacja vivo Y16

Lista parametrów jest nie mniej ważna, aczkolwiek ona nie robi już takiego wrażenia jak design. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio P35, nie zapewniający wsparcia dla obsługi sieci 5G, któremu towarzyszy od 3 GB do 4 GB RAM i od 32 GB do 128 GB wbudowanej pamięci. Tę pierwszą można zwiększyć o dodatkowy 1 GB dzięki technologii Extended RAM 2.0, natomiast drugą za sprawą karty microSD.

Ponadto vivo Y16 oferuje 6,51-calowy ekran LCD (IPS) o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, aparat 5 Mpix (f/2.2) na przodzie i duet 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle, radio FM, dual SIM (2x nano SIM + microSD) i wspomniany już czytnik linii papilarnych w klawiszu zasilania, który odblokowuje w 0,232 sekundy. Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z nakładką Funtouch OS 12, ma wymiary 163,95×75,55×8,19 mm i waży 183 gramy.

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że vivo Y16 został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma wystarczyć na 18 godzin strumieniowania wideo w rozdzielczości HD, do 7 godzin grania w zasobochłonne gry (a jest to możliwe dzięki funkcji Multi-Turbo 5.5 i trybowi Ultra Game Mode) lub do 22 godzin odtwarzania muzyki. Akumulator można ładować maksymalnie z mocą 10 W przez port USB-C ze wsparciem dla USB OTG (zasilacz w zestawie).

Cena vivo Y16, dostępność

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztował ten model. Wiemy natomiast, że producent zamierza sprzedawać go na całym świecie, ponieważ został wymieniony na globalnej witrynie marki. W związku z tym nie można wykluczyć, że urządzenie trafi do sprzedaży również w Polsce, aczkolwiek jeszcze tego nie potwierdzono.