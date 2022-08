Samsung rozpoczął niedawno otwarte testy beta nowej wersji swojej nakładki – One UI 5.0 – opartej o system Android 13. Dowiedzieliśmy się właśnie kiedy producent najprawdopodobniej wypuści jej pełną wersję.

Kiedy premiera One UI 5.0?

Kilka tygodni temu Samsung poinformował o starcie otwartych testów beta nakładki One UI 5.0 dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S22. Od kilku dni testować można ją również w Polsce. Nakładka ta działa w oparciu o system Android 13 i wielu z pewnością wyczekuje już jej pełnej wersji.

Jak donosi RoderSuper na Twitterze, oficjalna premiera ma mieć miejsce w październiku tego roku, a konkretnie 17. lub 19. dnia tego miesiąca. Byłby to więc również dzień, w którym Android 13 oficjalnie, w pełnej wersji i poza kanałem beta, trafiłby na pierwsze urządzenia koreańskiego producenta.

Na które telefony trafi aktualizacja do One UI 5.0?

Z najnowszych danych wynika również, że aktualizację jako pierwsze otrzymają urządzenia z serii Galaxy S22. Nie wiadomo kiedy nakładka trafi na pozostałe smartfony Samsunga, ale znając zwyczaje tego producenta spodziewać można się, że większość czołowych modeli z jego oferty otrzyma aktualizację do połowy 2023 roku, a flagowe modele z zeszłych lat jeszcze w tym roku.

Pamiętajmy przy tym, że na oficjalną premierę musimy jeszcze poczekać ponad miesiąc, a w tym czasie wciąż trwać będą testy beta nakładki. To oznacza, że lista urządzeń, na których będziemy mogli dołączyć do otwartych testów, będzie z pewnością się powiększać i będziemy w stanie posmakować nieco One UI 5.0 jeszcze przed październikiem.

Wśród smartfonów, które mogą niebawem dołączyć do listy wspieranych przez otwarte testy beta należą między innymi Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, a także wszystkie urządzenia z serii Galaxy S21 i Galaxy S20.

Jeśli natomiast chodzi o najpopularniejsze modele na rynku, czyli te z budżetowych serii Galaxy A i Galaxy M, to na nich raczej nie powinniśmy spodziewać się testów beta. Samsung nigdy nie miał w zwyczaju dopuszczania tych serii do testów, skupiając się głównie na flagowych modelach.

Cóż, nie pozostaje nic innego, jak poczekać do października na pełne informacje od producenta.