Pierścień Samsunga zyskuje funkcję, której konkurencja może mu pozazdrościć

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring otrzymał znaczące ulepszenie. Żaden inny producent smart ringów z tą funkcją nie zaszedł tak daleko.

Samsung Galaxy Ring może teraz więcej

W lipcu 2026 roku wspominaliśmy, że Samsungowi znowu udało się odjechać konkurencji. Południowokoreański gigant pochwalił się wtedy, że w przyszłości inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring ma zaoferować system monitorowania bezdechu sennego zatwierdzony przez FDA i dostępny bez recepty.

Latem firmie udało się uzyskać zgodę Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), otrzymała również aprobatę koreańskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS). Teraz wreszcie Samsung ogłosił, że ulepszona funkcja bezdechu sennego jest udostępniana w smartwatchach Galaxy Watch 9 z systemem Wear OS 7.0 lub nowszym oraz inteligentnych pierścieniach Galaxy Ring. Firma deklaruje, że opcje będą też wdrażane na urządzeniach Galaxy Watch 7 i 8 w ramach aktualizacji.

Unowocześniona funkcja monitorowania bezdechu sennego została wdrożona do aplikacji Samsung Health Monitor i obejmuje m.in. poprawiony algorytm odpowiedzialny za analizowanie parametrów życiowych w czasie snu użytkownika, a także dostarcza bardziej kompleksowych informacji, mających pomagać użytkownikom w lepszym zrozumieniu ich stanu.

Pierścień Galaxy Ring jako pomoc diagnostyczna – dlaczego to takie ważne?

Niektórzy użytkownicy rezygnują z funkcji monitorowania snu za pomocą smartwatchy, gdyż nie jest to dla nich wygodne do snu rozwiązanie – Galaxy Ring może być więc dla nich bardziej praktycznym wyjściem. Samsung twierdzi, że lekka i wygodna konstrukcja pierścienia ułatwi użytkownikom monitorowanie stanu zdrowia. Ponadto producent deklaruje, że dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na dane, użytkownicy mogą uzyskać wartościowe informacje na temat swojego snu już po dwóch nocach monitorowania w ciągu 10 dni.

Samsung ma w planach rozszerzanie dostępności tej ulepszonej funkcji tak, aby więcej osób na całym świecie mogło wykrywać potencjalne objawy bezdechu sennego i podejmować proaktywne kroki w kierunku poprawy zdrowia snu. Jednocześnie firma podkreśla, że opcja nie jest przeznaczona dla użytkowników, u których wcześniej zdiagnozowano bezdech i sprzęt nie powinien być używany jako zastępstwo dla tradycyjnych metod diagnostycznych.

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