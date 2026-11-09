Starlink Standard Kit
Starlink Standard Kit (źródło: X-kom)
Promocje

Starlink nigdy nie był tak tani. Jak kupować, to teraz

Grzegorz Dąbek·
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Promocje
Starlink nigdy nie był tak tani. Jak kupować, to teraz

Początkowo Starlink był horrendalnie drogi, później stał się znacznie bardziej przystępny cenowo, a ostatnio znów zdrożał. Niespodziewanie pojawiła się promocja, która zdecydowanie może zachęcić do korzystania z „kosmicznego internetu” firmy Elona Muska.

Promocja na Starlink – za pół ceny przez 3 miesiące

Aktualny cennik Starlinka w Polsce obowiązuje od maja 2026 roku. Pakiet W domu kosztuje od 135 złotych miesięcznie, natomiast plan W drodze od 185 złotych miesięcznie. Mieszkańcy Polski mogą teraz skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą tylko połowę regularnej ceny przez pierwsze trzy miesiące.

W przypadku planu W domu opłata wyniesie:

  • 67,50 złotych miesięcznie za prędkość do 100 Mbit/s,
  • 95 złotych miesięcznie za prędkość do 200 Mbit/s,
  • 132,50 złotych miesięcznie za prędkość ponad 400 Mbit/s.

Do tego w każdym przypadku trzeba doliczyć jednorazową opłatę za wysyłkę i obsługę – Standard w wysokości 101 złotych. Od 4. miesiąca opłata abonamentowa wyniesie:

  • 135 złotych miesięcznie za prędkość do 100 Mbit/s,
  • 190 złotych miesięcznie za prędkość do 200 Mbit/s,
  • 265 złotych miesięcznie za prędkość ponad 400 Mbit/s.

Warto przypomnieć, że w lipcu 2026 roku Starlink zrezygnował z opłaty za wynajem sprzętu oraz wprowadził usługę „profesjonalnego montażu”. W przypadku planów z prędkością do 100 Mbit/s i do 200 Mbit/s kosztuje ona 728 złotych, zaś dla pakietu Max jest bezpłatna. Ponadto do tego ostatniego można dobrać Router Mini z Wi-Fi 6, również za 0 złotych.

promocja starlink w domu 11 2026
Promocja na Starlink W domu – 3 miesiące od 67,50 złotych miesięcznie (źródło: Starlink)

Starlink W drodze za pół ceny przez 3 miesiące

Promocja obejmuje również plan W drodze i obie dostępne opcje. Dzięki niej klienci zapłacą przez trzy pierwsze miesiące:

  • 92,50 złotych za pakiet 100 GB
  • oraz 230 złotych za nielimitowany internet.
promocja starlink w drodze 11 2026
Promocja na Starlink W drodze – 3 miesiące od 92,50 złotych miesięcznie (źródło: Starlink)

Od 4. miesiąca opłata abonamentowa wyniesie:

  • 185 złotych miesięcznie za pakiet 100 GB,
  • 460 złotych miesięcznie za internet bez limitu.

Ponadto osoby, które zdecydują się na plan W drodze, otrzymają rabat na sprzęt, dzięki czemu zapłacą za zestaw Mini X 657,05 złotych, zamiast 869 złotych. Jednocześnie Starlink naliczy 101 złotych za wysyłkę i obsługę – Standard, więc trzeba zapłacić na start 758,05 złotych. Opcjonalnie można zamówić jeszcze Router Mini z Wi-Fi 6 za 260 złotych.

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