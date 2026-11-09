Bardzo tani smartwatch trafił do sprzedaży w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy, tani smartwatch, który pomimo niskiej ceny oferuje bogatą funkcjonalność i w związku z tym może cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród polskich klientów.

Smartwatch Honor Watch X5 Play jest tani, ale bardzo funkcjonalny

Specyfikacja techniczna najnowszego, budżetowego smart zegarka ex-marki-córki Huawei wygląda naprawdę atrakcyjnie. Smartwatch Honor Watch X5 Play jest wyposażony w wyświetlacz TFT o przekątnej 2,01 cala i rozdzielczości 320×385 pikseli, co przekłada się na 251 ppi. Jego jasność maksymalna to natomiast 550 nitów.

Ekran odświeża też obraz z częstotliwością 60 Hz i – jak deklaruje producent – zajmuje 77,5% powierzchni panelu górnego, ponieważ ramka ma szerokość 2 mm. Za pomocą ekranu obsługuje się większość funkcji, aczkolwiek do sterowania służy również fizyczny klawisz na prawej krawędzi.

Honor Watch X5 Play (źródło: Honor)

Mocną stroną tego zegarka jest także czas pracy, sięgający nawet 18 dni (dzięki akumulatorowi o pojemności 450 mAh), aczkolwiek – naturalnie – zależy on od sposobu i intensywności korzystania z urządzenia.

A użytkownicy będą mogli korzystać m.in. ze 109 trybów sportowych oraz funkcji prowadzenia rozmów głosowych (poprzez Bluetooth 6.0 po sparowaniu ze smartfonem, ponieważ smartwatch Honor Watch X5 Play nie ma eSIM). Producent zapewnia też, że ten zegarek jest odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.

Naturalnie smartwatch Honor Watch X5 Play oferuje typowe dla smart zegarków funkcje, takie jak monitorowanie pulsu, poziomu tlenu we krwi i stresu oraz snu – wszystkie zebrane dane można znaleźć w dedykowanej aplikacji Honor Zdrowie.

Honor Watch X5 Play to tani smartwatch, który można już kupić w Polsce

Najnowszy smartwatch marki Honor jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym pod adresem honorstore.pl oraz w sklepie x-kom. Wkrótce będzie można go kupić również w sieciach Media Expert i Komputronik.

Sugerowana cena detaliczna tego zegarka została ustalona na 199 złotych. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała. Smartwatch Honor Watch X5 Play można połączyć ze smartfonami z Androidem 9.0 Pie lub nowszym oraz iOS 15.1 i nowszym.