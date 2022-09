Żegnaj, Notatniku. Samsung przestaje wspierać jednego z najlepszych Galaxy Note

Samsung dokonuje przesunięć w planach aktualizacji swoich byłych flagowych smartfonów. Z kolejki wypada uznany Notatnik – jeden z najlepszych modeli Galaxy Note od Koreańczyków, jakie kiedykolwiek udało się im skonstruować.

Galaxy Note 9 traci aktualizacje oprogramowania

Jeśli kiedykolwiek byliśmy w posiadaniu któregoś ze smartfonów z linii Galaxy Note, to wiemy, jak uzależniające potrafi być korzystanie z rysika Samsunga na dużym ekranie. Osobiście mam już drugi model Notatnika i jestem prawie pewien, że następnym smartfonem będzie ponownie urządzenie z S Penem – niezależnie od tego, jak będzie się nazywać.

Niektórzy, ze względu na wysoką jakość Galaxy Note 9, wydanego w 2018 roku, nadal z niego korzystają. Jako flagowy smartfon, wciąż jest wysoce użyteczny. Nie może pochwalić się najnowszym Androidem, bo działa na Androidzie 10, a nakładka systemowa One UI zatrzymała się na wersji 2.5. Aktualna wersja One UI to 4.1 i mogą na nią liczyć smartfony z generacji Galaxy S20 i Note 20.

Android 10 dla Galaxy Note 9

Rok temu Galaxy Note 9 stracił comiesięczne aktualizacje na rzecz kwartalnych. Teraz urządzenie w ogóle spada z drabinki – smartfon został wykreślony z harmonogramu wsparcia firmy. Jeśli nie liczyć jakichś wyjątkowych sytuacji, to posiadacze tego modelu mogą zapomnieć o choćby jeszcze jednym zestawie poprawek. Ostatnie, jakie otrzymał ten model, datowane są na sierpień 2022 roku, wraz z zabezpieczeniami Androida z lipca.

To były znakomite 4 lata, Notatniku

Galaxy Note 9 był wyjątkowym sprzętem. Poprawiał, co się dało w Galaxy Note 8, będąc do niego bardzo podobnym. Jednak był też jednym z pierwszych smartfonów Samsunga, które oferowały pamięć 512 GB. Ponadto oferował sporo funkcji dla rysika S Pen. Niektórzy pamiętają go też za jego wysoką cenę. Fani marki nazywają go „ostatnim prawdziwym Notem”, ponieważ był to ostatni model Galaxy Note, który był wyposażony w slot na kartę microSD.

Gdybyśmy wtedy wiedzieli, w jakim kierunku zmierza linia Notatników Samsunga, to chyba byśmy na to nie narzekali ;)

Przy okazji warto wspomnieć, że Galaxy Note 10 nie będzie już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji. Samsung przeniósł ten model do harmonogramu kwartalnego.