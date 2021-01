Idealnie! Samsung Galaxy Note 10+ dostaje Androida 11 w Polsce

Samsung rozpoczyna kolejną falę aktualizacji swoich smartfonów do Androida 11 i nakładki systemowej One UI 3.0. Po najnowszych flagowcach, przyszedł czas na odrobinę starsze urządzenia – dziś na Galaxy Note 10+.

Android 11 dla Galaxy Note 10+ w Polsce

Wieści o zbliżającej się aktualizacji ex-flagowców Samsunga dobiegały do nas w ostatnich dniach z zagranicy, ale nie chcieliśmy przedwcześnie ogłaszać dostępności aktualizacji, która nie byłaby przeznaczona dla urządzeń z polskiej dystrybucji. Dziś to możliwe, bo Czytelniczka poinformowała nas o sporym pakiecie do pobrania na Galaxy Note 10+, w którego skład wchodzi nowa nakładka One UI 3.0, bazująca na Androidzie 11.

Cały pakiet „waży” ponad 2300 MB, więc warto pobrać go przez sieć Wi-Fi, chyba że nie żal nam pakietu internetowego. Wraz z Androidem 11 oraz One UI 3.0, użytkownik smartfona otrzyma poprawki zabezpieczeń systemu, datowane na 1 grudnia 2020 roku.

Co nowego w One UI 3.0?

Lista zmian w nowej nakładce Samsunga jest długa. Oprócz modyfikacji czysto wizualnych, usprawnienia dotknęły także kwestii praktycznych. Pojawiło się na przykład wyłączanie ekranu przez dwukrotne tapnięcie czy jednorazowe nadawanie uprawnień, znacznie wygodniejsze niż dotychczasowy system bezpieczeństwa.

W oczy rzuci się na pewno nowy sposób przedstawiania ekranu startowego i blokady, które teraz będą personalizowane. Ważna jest też ulepszona Galeria, w której przeglądanie zgromadzonych zdjęć i grafik będzie jeszcze bardziej intuicyjne oraz ostrzeżenie przed nadpisaniem edytowanego pliku.

Niektórym spodoba się zmniejszenie liczby wyświetlanych ustawień w pasku szybkiego dostępu, co zwiększy przejrzystość interfejsu. No i nie można zapomnieć o wsparciu dla „bąbelków” – nie tylko dla kilku podstawowych aplikacji.

Czas na aktualizację kolejnych smartfonów Galaxy

W kolejce do aktualizacji czekają jeszcze inne smartfony, których listę Samsung opublikował jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Osobiście spodziewam się Androida 11 i One UI 3.0 na moim Galaxy Note 10. Skoro nowe oprogramowanie trafiło na wersję „z plusem”, lada dzień powinna pojawić się także na edycji podstawowej.

Bardzo dziękujemy Monice za informację i zrzuty ekranu!