Czas pomyśleć o zmianie smartfona? Samsung Galaxy Note 9 traci comiesięczne aktualizacje

Samsung jest jednym z producentów smartfonów, którzy nieco poważniej podchodzą do tematu regularnych aktualizacji swoich urządzeń. Poprawek zabezpieczeń nie można jednak oferować wiecznie, o czym przekonają się niebawem właściciele Galaxy Note 9.

Galaxy Note 9 powoli odstawiany na boczny tor

Wielu fanów Samsunga jest zdania, że Galaxy Note 9 jest najlepszym Notatnikiem, jakiego kiedykolwiek zaprojektowali Koreańczycy. Niektórzy posiadacze tego sprzętu świadomie nie wymieniali go na nowsze modele, nawet gdy pojawiali się następcy w postaci Galaxy Note 10 i Galaxy Note 20. Można było pokusić się o taką strategię, bo Note 9 cały czas dostawał comiesięczne poprawki systemu. Teraz się to zmienia.

W tym tygodniu Samsung zaktualizował swoją listę wspieranych smartfonów. Galaxy Note 9 spadł z pozycji urządzenia, na które przygotowywane są comiesięczne poprawki zabezpieczeń. Teraz będą one trafiać na smartfon raz na kwartał. Ostatnią aktualizacją tego lata, jaką otrzymał Note 9, była łatka bezpieczeństwa z sierpnia 2021 roku.

Na tej samej półce stoją teraz także inne ex-flagowce Samsunga: Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 8. Ten ostatni, z uwagi na słuszny staż, zapewne spadnie wkrótce do niższej sekcji, w której aktualizacje pojawiają się dwa razy do roku. W odstawkę poszły już Galaxy S8 Lite i Galaxy Note FE. Te urządzenia nie mogą już liczyć na żadne poprawki oprogramowania.

Kawał historii

Samsung Galaxy Note 9 zadebiutował w sierpniu 2018 roku. Ma za sobą aktualizację Androida do wersji 10. oraz działa na nakładce systemowej One UI 2.5. Sporo osób wciąż go użytkuje, ciesząc się z możliwości, które daje obsługa wbudowanego rysika. Być może wkrótce przyjdzie czas, w którym trzeba będzie zastanowić się nad wymianą tego modelu na nowszy. A może chcecie zostać z nim do końca?