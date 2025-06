Samsung Galaxy M36 zadebiutował. Jest dziwny

Zgodnie z zapowiedziami jeszcze przed końcem czerwca na rynku zadebiutował smartfon Samsung Galaxy M36. Reprezentuje dziwaczne podejście producenta – ewidentnie skupił się bardziej na wyglądzie niż specyfikacji.

Premiera Samsung Galaxy M36. (Nie)godny następca?

W przypadku kolejnych eMek zwykle mogliśmy być pewni dwóch rzeczy. Że będzie to bardzo podobny sprzęt do modelu z serii A o tym samym numerze, tylko z nieco gorszym aparatem i pojemniejszym akumulatorem. Oraz że będzie nieco lepszy od swojego poprzednika. Ani jedno nie jest prawdą, jeśli chodzi o model Samsung Galaxy M36, który właśnie zadebiutował na rynku.

Nowy model ma większy ekran od modelu z ubiegłego roku (6,7 vs 6,6 cala), co trudno jednoznacznie ocenić, czy to na plus, czy też na minus. Równocześnie jednak ma ten sam procesor (Exynos 1380 wykonany w procesie technologicznym 5 nm), tyle samo pamięci (maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB na pliki), a nawet ten sam zestaw aparatów.

Wspomnianą sekcję fotograficzną tworzą: główny sensor 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) oraz czujnik 2 Mpix (f/2.4) przeznaczony do fotografii makro. Aparat z przodu zaś – również bez zmian – cechuje się rozdzielczością 13 Mpix (f/2.2).

Wydajność czy możliwości fotograficzne nie ulegają zatem poprawie. Równocześnie Samsung stwierdził, że warto wyeliminować największą zaletę eMek i zredukował pojemność akumulatora z 6000 do 5000 mAh. Jedyne korzyści są takie, że ładowanie do pełna będzie trwać krócej i grubość zmniejszyła się do 7,7 mm.

Wspomnę jeszcze – bo to zawsze warto podkreślić – że smartfon Samsung Galaxy M36 dotrze do użytkowników z systemem One UI 7 bazującym na Androidzie 15 i będzie to tylko początek, bo producent obiecuje 6 dużych aktualizacji.

Specyfikacja Samsung Galaxy M36 i porównanie z Galaxy M35 oraz Galaxy A36

Samsung Galaxy M35 Samsung Galaxy M36 Samsung Galaxy A36 Wyświetlacz 6,6 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2340×1080 pikseli,

Gorilla Glass Victus+ 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2340×1080 pikseli,

Gorilla Glass Victus+ 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2340×1080 pikseli,

Gorilla Glass Victus+ Procesor Samsung Exynos 1380

(5 nm; 2,4 GHz) Samsung Exynos 1380

(5 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

(4 nm; 2,4 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 6/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 6-12 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 25 W 5000 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 13 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 13 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

5 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 12 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 162,3×78,6×9,1 mm,

222 gramy 164,4×77,9×7,7 mm,

197 gramów 162,9×78,2×7,4 mm,

195 gramów

Ile kosztuje Samsung Galaxy M36? Cena w Indiach

Jak na razie smartfon dostępny jest wyłącznie na rynku indyjskim. Klienci mają do wyboru trzy kolory (pomarańczowy, czarny i zielony), a także trzy konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

6/128 GB – 17499 rupii (równowartość około 740 złotych),

8/128 GB – 17999 rupii (~760 złotych),

8/256 GB – 20999 rupii (~885 złotych).

Dalsze losy smartfona pozostają nieznane. Tymczasem w tej cenie da się kupić zdecydowanie lepszy sprzęt.