Jedna z najlepszych ofert na telefon znika. Przetrwała 5 lat

Jedynie 5 lat trwała przygoda subskrypcyjnej oferty Heyah 01 na rynku. T-Mobile, pod którego parasolem działała, oficjalnie poinformował o wyciągnięciu wtyczki, pomimo że była to naprawdę świetna opcja. I co dalej?

Koniec Heyah 01. Jaka alternatywa?

To koniec Heyah 01. Oferta oficjalnie odeszła do przeszłości i od 27 czerwca 2025 roku nie ma już możliwości wykupienia tej subskrypcji. Zamiast tego wirtualny operator proponuje przejście na ofertę na kartę, a użytkowników celujących w subskrypcję zachęca do skorzystania z planu Red Bull Mobile.

Źródło: Heyah 01 / Tabletowo.pl

Jak widać powyżej, w Heyah 01 do wyboru były dwa pakiety subskrypcyjne z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami. Pierwszy kosztował 19,99 złotych miesięcznie i dorzucał do tego 20 GB internetu. Drugi – za 29,99 złotych miesięcznie – zawierał 40 GB internetu. Szczególnie pierwszy stanowił świetną opcję dla osób, które nie chciały wydawać na telefon nie-wiadomo-jak-dużo.

Z kolei subskrypcja w Red Bull Mobile kosztuje 30 złotych miesięcznie i również zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego przez 90 dni od aktywacji mamy nielimitowany internet, od 4. miesiąca natomiast – paczkę 60 GB. Dopłacając jeszcze 20 złotych miesięcznie, można zaś cieszyć się nielimitowanym internetem na stałe.

Źródło: Red Bull Mobile / Tabletowo.pl

Jeśli kupisz nowy numer w Red Bull Mobile, to w pierwszym miesiącu za subskrypcję zapłacisz tylko 15 złotych. Przy przenoszeniu numeru natomiast obniżona cena będzie Cię obowiązywać przez pół roku.

W Heyah zaś pozostaje oferta na kartę, składająca się z trzech opcji – zawsze z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami:

S za 35 złotych miesięcznie z 55 GB internetu (10,18 GB w roamingu w UE),

M za 40 złotych miesięcznie z 70 GB internetu (11,63 GB w roamingu w UE),

L za 55 złotych miesięcznie ze 100 GB internetu (16 GB w roamingu UE).

Dodatkowo niewykorzystane gigabajty nie przepadają, a na pierwszy rok otrzymujesz bonus w postaci paczki 1200 GB internetu do zużycia.

Źródło: Heyah 01

Zmierzch subskrypcji na telefon?

Trudno powiedzieć, czy oferta Heyah na kartę podzieli los subskrypcji Heyah 01, ale nie można tego wykluczyć. Nie musi jednak tak być, bo nowa oferta Mobile Vikings również wyeliminowała subskrypcję, a oferta na kartę ma się świetnie. To może zresztą wskazywać na odwracanie się operatorów od tej formy dokonywania płatności.

Inna sprawa, że oferta na kartę dziś już nierzadko wcale nie różni się od subskrypcji. Również jesteśmy wolni od terminowej umowy i też możemy liczyć na automatyczne odnawianie pakietu (z automatyczną płatnością co miesiąc).

Niemniej o śmierci subskrypcji na telefon na pewno jeszcze mówić nie można. Takie oferty wciąż proponują klientom między innymi Plus, Orange Flex, a2mobile i Nju Mobile.

A co dalej z klientami Heyah 01?

Zgodnie z regulaminem T-Mobile może automatycznie przenieść użytkowników do innego systemu subskrypcyjnego, przy czym klienci mają możliwość odrzucenia tej propozycji bez żadnych konsekwencji. Tyle w tej chwili wiadomo.