Jeszcze jeden klon w rodzinie Samsunga. I znów może być hitem

Firma Samsung strzela ostatnio smartfonami w tempie karabinu maszynowego. Co rusz wprowadza na rynek kolejne modele, które często prawie niczym nie różnią się od swoich braci z innymi oznaczeniami. Kolejnym takim urządzeniem jest Galaxy M35 5G. Nawet pomimo tego, że nie jest zbyt oryginalny, szybko może stać się hitem.

Samsung Galaxy M35 5G, czyli prawie jak Galaxy A35 5G

Tak jak Galaxy M15 5G był praktycznie klonem Galaxy A15 5G, a Galaxy M55 5G do złudzenia przypominał Galaxy A55 5G, tak i Samsung Galaxy M35 5G wygląda jak brat bliźniak Galaxy A35 5G, któremu Kasia w niedawno opublikowanej recenzji przyznała notę 7,7 w 10-stopniowej skali. Na dobrą sprawę jedyną zauważalną różnicą jest pojemniejszy akumulator w „eMce” – ma 6000 mAh (czyli o 1000 mAh więcej).

fot. producenta

Poza tą jedną cechą specyfikację można by właściwie przepisać. Galaxy M35 5G ma na pokładzie procesor Samsung Exynos 1380, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Taki zestaw zapewniać ma płynne działanie systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.1 oraz poszczególnych aplikacji. To dobre miejsce, by wspomnieć, że koreański producent obiecuje 4 aktualizacje Androida i pięcioletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Treści wyświetlane są na 6,6-calowym ekranie Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, jasności sięgającej 1000 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod panelem ukryty został także czytnik linii papilarnych, a na obu krótszych krawędziach znalazło się miejsce dla głośników, tworzących system stereo.

fot. producenta

Z przodu znajduje się również aparat 13 Mpix, a z tyłu Samsung zainstalował trzy oczka: główną kamerę 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszeroką 8 Mpix oraz dodatkową 2 Mpix do fotografii makro (to drobna różnica względem A35 5G, którego sensor makro ma 5 Mpix). W kwestii łączności zaś do dyspozycji użytkowników oddawane są moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3.

9 Ocena

Cena i dostępność

Póki co smartfon Samsung Galaxy M35 5G jest dostępny wyłącznie w Brazylii, gdzie jego cena wynosi 2699 reali (równowartość ~2060 złotych). Już niebawem powinien trafić też na inne rynki, bardzo możliwe, że także do Polski. W naszym kraju możemy już bowiem kupić modele Galaxy M15 5G (za ~800 złotych) oraz Galaxy M55 5G (za ~1700 złotych).

fot. producenta

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: granatową, jasnoniebieską i szarą. To kolejna różnica względem modelu Galaxy A35 5G (dostępnego w granatowym, jasnoniebieskim, fioletowym i żółtym kolorze), którego cena wynosi ~1450 złotych. Można się więc spodziewać, że polska cena Galaxy M35 5G będzie nieco niższa niż podane 2060 złotych, gdyż elektronika w Brazylii z reguły jest dużo droższa niż w innych krajach.