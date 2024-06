Orange odjechało konkurencji

Operatorzy, podobnie jak producenci elektroniki, nieustannie ścigają się ze sobą, walcząc o miano lidera w swoim segmencie. W tym przypadku zdobyło ten tytuł 5G Orange.

Jak szybkie jest 5G Orange, 5G Play, 5G Plusa i 5G T-Mobile? Najnowszy ranking

Heraklit z Efezu powiedział kiedyś, że wszystko płynie, lecz z pewnością nie wyobrażał sobie, że płynąć będą mogły również dane poprzez sieć komórkową. Jest ich coraz więcej i jednocześnie użytkownicy oczekują coraz szybszej transmisji danych. Jest to możliwe dzięki sieci piątej generacji, co potwierdza najnowszy ranking, przygotowany przez RFBenchmark.

Powstał on na podstawie 413585 pomiarów, wykonanych w okresie od 5 do 31 maja 2024 roku. 82729 z nich wykonano przy użyciu technologii 5G, co stanowi 20% wszystkich testów. Pokazuje to, że mieszkańcy Polski coraz częściej korzystają z sieci piątej generacji, choć najczęściej wciąż z 4G LTE.

W maju 2024 roku najszybsze 5G miało Orange, i to zarówno w przypadku prędkości pobierania (średnio 245,6 Mbit/s), jak i wysyłania danych (średnio 47,9 Mbit/s). Niewiele brakło, aby również w tej sieci odnotowano najniższe opóźnienie (ping), ale lepszy jednak okazał się Play (23,1 ms vs 23,0 ms).

5G Orange wyraźnie wyprzedziło konkurencję, ponieważ w przypadku średniej prędkości pobierania Play, Plus i T-Mobile miały zbliżone wyniki. Większe rozbieżności są już przy średniej prędkości wysyłania danych i opóźnieniu, gdzie każda milisekunda ma ogromne znaczenie.

źródło: RFBenchmark

RFBenchmark słusznie zauważa, że operatorzy mogą stosować limity prędkości sieci piątej generacji dla swoich użytkowników, co może wpływać na wyniki rankingów. Na przykład T-Mobile umożliwia wszystkim użytkownikom ofert na kartę korzystanie z 5G Bardziej do końca września 2024 roku, ale jednocześnie w taryfie M Nielimitowana na abonament ogranicza prędkość transmisji danych do zaledwie 30 Mbit/s (przy braku limitu danych w miesiącu).

Wyniki, opublikowane przez RFBenchmark, potwierdza SpeedTest.pl, który wcześniej udostępnił informacje na temat prędkości transmisji 5G w maju 2024 roku. Również w jego zestawieniu na pierwszym miejscu znalazło się 5G Orange, które okazało się znacznie szybsze niż 5G T-Mobile, Play i Plusa.

Orange musi jednak uznać wyższość konkurentów w przypadku prędkości internetu 4G LTE

RFBenchmark przygotował też ranking średnich prędkości pobierania i wysyłania oraz opóźnienia w sieci 4G LTE. Okazuje się, że we wszystkich trzech kategoriach najlepszy okazał się Play, wciąż często krytykowany za jakość swojej sieci i zasięg. Lepsze było też T-Mobile, przynajmniej pod względem średniej prędkości pobierania i wysyłania danych, bo już opóźnienie miało wyższe niż Orange (34,5 ms vs 29,8 ms).