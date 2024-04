Samsung Galaxy M15 niespodziewanie pojawił się w polskich sklepach

Niespodzianka – to mało powiedziane. W polskich sklepach zadebiutował smartfon Samsung Galaxy M15 5G, kierowany do mniej wymagających użytkowników. To model, który łudząco przypomina dwa inne urządzenia z oferty tego producenta.

Polska premiera smartfona Samsung Galaxy M15 5G

Samsung Galaxy M15 5G to kolejna interesująca propozycja z kategorii smartfonów do 1000 złotych. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim w ubiegłym miesiącu i wtedy nic nie wskazywało na to, że urządzenie zadebiutuje na polskim rynku. Ostatecznie jednak stało się inaczej, więc raz jeszcze przyjrzyjmy się jego charakterystyce.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6100+, cechujący się częstotliwością taktowania do 2,2 GHz. W kontekście pamięci zaś Galaxy M15 5G oferuje 4 GB RAM oraz 128 GB na pliki (z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB). Za łączność odpowiadają z kolei moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC i 5G.

Samsung Galaxy M15 (źródło: Samsung)

Mniej więcej 85% frontu zajmuje 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, jasności sięgającej 800 nitów i częstotliwości odświeżania 90 Hz. W wycięciu u góry znajduje się aparat 13 Mpix do selfie. Z tyłu zaś możemy dostrzec trzy oczka: główna kamera ma 50 Mpix, a towarzyszą jej obiektywy ultraszerokokątny 5 Mpix oraz makro 2 Mpix.

„Trzeci bliźniak”

Do tego momentu specyfikacja jest dokładnie taka sama, jak w przypadku modelu Samsung Galaxy A15 5G. Jedyną zauważalną różnicą pomiędzy tymi dwoma urządzeniami jest pojemniejszy akumulator w Galaxy M15 5G (6000 vs 5000 mAh). To pozwala liczyć na dłuższy czas działania, ale wiąże się też z większą grubością. Nie zmieniła się za to maksymalna moc ładowania, wynosząca 25 W.

Samsung Galaxy M15 5G jest również bliźniakiem modelu Galaxy F15 5G (i to wraz z tym pojemniejszym akumulatorem). To urządzenie jednak prawie na pewno nie pojawi się na polskim rynku (na razie dostępne jest tylko w Indiach i możliwe, że tak zostanie).

8 Ocena

Cena i dostępność

Nowe urządzenie w Polsce jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: granatowej, jasnoniebieskiej oraz szarej. Niezależnie od wybranej opcji cena wynosi 999 złotych (a więc nieco więcej niż w przypadku modelu Galaxy A15 5G). Już teraz możesz kupić go w sklepach Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, Vobis i x-kom.

Moim zdaniem w tym momencie lepszym wyborem w tej cenie będzie jednak ubiegłoroczny Galaxy M34 5G, który również dysponuje akumulatorem 6000 mAh, ale ma szybszy procesor, o 2 GB więcej RAM i wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. W dniu premiery był dużo droższy, lecz teraz rzeczywiście da się go kupić za mniej niż 1000 złotych.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!