OnePlus Nord CE4 Lite 5G już w Polsce. Ile kosztuje?

W oczekiwaniu na rynkowy debiut OnePlusa Nord 4, producent raczy nas sporo tańszym smartfonem, który – co ważne – debiutuje dziś w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Mowa o OnePlus Nord CE4 Lite 5G, którego cena nie powinna zwalić nas na kolana – pisząc to jej nie znam, ale łatwo to wywnioskować z parametrów technicznych (oczywiście cena jest na końcu, nie myślcie sobie, że nie ;)).

To najbardziej niebieski telefon, jaki kiedykolwiek miałam w rękach!

I sama nie wiem czy jest to jego zaleta, czy wada. Co więcej, zdanie osób, które przez ostatnie dni miały okazję go zobaczyć, jest mocno podzielone – jednym się bardzo podoba (raczej młodszym), inni twierdzili, że jest zbyt odważny. Jedno jest jednak pewne: jest JAKIŚ, wyróżnia się na tle nudnych, tanich smartfonów dostępnych w sprzedaży, a to już sporo – ma już jeden argument więcej, by przekonać do siebie potencjalnych odbiorców. Czas sprawdzić czy tylko jeden ;) Aaa, poza wersją “Mega Blue”, jest też “Super Silver”, więc coś bardziej stonowanego też się znalazło w gamie.

Miałam okazję korzystać z OnePlusa Nord CE4 Lite 5G zaledwie weekend, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jak rozszerzonej opinii. Ograniczę się jedynie do szczątkowych pierwszych wrażeń, którymi jestem w stanie się z Wami podzielić po tak krótkim czasie.

Tymczasem zacznijmy od tego, co ważne – od danych technicznych.

Specyfikacja OnePlus Nord CE4 Lite 5G:

wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67”, rozdzielczości 2400×1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności maksymalnej 1200 nitów (2100 nitów w peaku), Aqua Touch,

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G z Adreno 619,

8 GB RAM LPDDRX,

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2,

Android 14 z OxygenOS 14,

aparat główny 50 Mpix f/1.8 z OIS, 1/1.95”, 0.8 μm, Sony LYT-600 + makro 2 Mpix f/2.4,

kamerka 16 Mpix f/2.4,

5G,

hybrydowy dual SIM (2x nanoSIM lub nanoSIM + microSD),

NFC,

GPS,

WiFi 5 (802.11ac),

Bluetooth 5.1,

USB typu C 2.0,

3,5 mm jack audio,

akumulator o pojemności 5110 mAh, ładowanie przewodowe 80 W, ładowanie zwrotne przewodowe 5 W,

głośniki stereo,

czytnik linii papilarnych w ekranie,

wymiary: 162,9 x 75,6 x 8,1 mm,

waga: 191 g,

IP54.

Niższa półka, która może się sprzedawać. OnePlus Nord CE4 Lite 5G – pierwsze wrażenia

Przede wszystkim – wykonany z tworzywa sztucznego. Do momentu wzięcia w dłoń można mieć złudzenie, że mamy do czynienia ze szkłem, ale pierwszy kontakt wszystko weryfikuje – plecki to błyszczący plastik, który (co gorsza) zbiera drobinki kurzu w okolicach wyspy z aparatami jak oszalały. Strasznie trudno jest utrzymać w czystości to miejsce – ostatnio podobnie miałam chociażby z realme GT 6 czy Oppo Reno 12 Pro.

Omawiany dziś smartfon OnePlusa jest wyposażony w duży, płaski ekran, który jest całkiem dobry. Pierwsza i najważniejsza rzecz – to AMOLED, który zapewnia bardzo dobre wrażenia wizualne nawet w słoneczne dni. Cieszy mnie, że producenci – wreszcie! – coraz większy nacisk kładą na jasność wyświetlaczy. W końcu to najważniejszy komponent każdego telefonu… Co równie istotne, częstotliwość odświeżania to 120 Hz. Czujnik światła działa nieźle, choć odniosłam wrażenie, że ze sporym opóźnieniem – między przejściem z mieszkania na słońce a podwyższeniem jasności ekranu potrafi minąć dłuższa chwila.

Na ekranie naklejona jest podstawowa folia ochronna, która nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia – po zaledwie dniu użytkowania pojawiły się na niej dwa bąble (pewnie w torebce coś o folię obiło, ale to tym bardziej nie świadczy o niej najlepiej, skoro tak niewiele wytrzymała). Na szczęście nie jest to duży problem – wystarczy nakleić porządniejszą i problem znika.

Warto dodać, że ekran wspiera Aqua Touch, co oznacza, że nie powinien mieć problemu z korzystaniem z niego mokrymi rękami – nie powinien, bo nie miałam okazji tego sprawdzić.

Jak działa OnePlus Nord CE4 Lite 5G? Najogólniej rzecz ujmując – jak smartfon z niższej półki cenowej. Na jego pokładzie mamy Snapdragona 695, 8 GB RAM (kości LPDDR4X) i 256 GB pamięci wewnętrznej w wolniejszym standardzie UFS 2.2. Takie połączenie komponentów daje nam smartfon, który potrafi poradzić sobie bezproblemowo z jednym zadaniem, ale gdy zaczniemy mieć co do niego większe wymagania, może się zadławić.

Zresztą, podobnie ma ekranowy czytnik linii papilarnych – momentami wymaga dłuższego przytrzymania na nim palca, by został poprawnie odczytany. Za to rozpoznawanie twarzy działa wręcz błyskawicznie – wystarczy szybkie spojrzenie na telefon, by już po chwili był odblokowany.

Czas pracy i aparat

Pozytywnie pokazuje się czas pracy – a przynajmniej na to się zapowiada. Pierwsze cykle przeprowadziłam w trudnych warunkach – podczas rodzinnego wypadu w góry, czyli bardzo niewiele WiFi, za to ogrom 5G i sporo nawigacji. W obu przypadku smartfon dotrzymał kroki od rana do wieczora, zapewniając SoT (czas na włączonym ekranie) na poziomie ok. 5 godzin.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G obsługuje ładowanie o mocy maks. 80 W, przy czym – niestety – stosownej ładowarki nie znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Na pokładzie urządzenia mamy główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, który – ku mojemu zaskoczeniu – potrafi dowieźć naprawdę nieźle prezentujące się zdjęcia. Zresztą, możecie się o tym przekonać, oglądając galerię zdjęć poniżej. Zabrakło w niej większej liczby zdjęć nocnych, ale w tak krótkim czasie trudno mi było sprawdzić wszystko – zwłaszcza podczas urodzinowego wypadu mojej mamy :)

Jeśli liczyliście na ultraszeroki kąt, niestety, takowego tu nie uświadczymy. Nie ma też opcji nagrywania wideo w jakości 4K – zarówno przednim, jak i głównym aparatem.

tryb portretowy tryb portretowy tryb portretowy xD tryb portretowy tryb nocny 2x 2x, tryb nocny

To jaki jest OnePlus Nord CE4 Lite 5G?

Na usta ciśnie mi się jedno słowo: przyjemny, choć zdecydowanie przeznaczony dla osób o niższych wymaganiach jeśli chodzi o szybkość działania. Pomijając to – otrzymujemy bardzo dobry ekran AMOLED o wysokim odświeżaniu, baterię z szybkim ładowaniem czy wreszcie niezły aparat, co w tej półce cenowej wcale nie jest oczywistością.

Trudno jest mi jednak przejść obojętnie obok nazewnictwa. Wyobraźcie sobie, że ktoś pyta jaki macie telefon. No jak to?! OnePlusa Nord CE4 Lite 5G. Yyy, co? :)

No dobrze, co z tą ceną?!

OnePlus Nord CE4 Lite 5G kosztuje 1299 złotych, a dodatkowo gratis dostaniemy słuchawki OnePlus Nord Buds 2. Nie ukrywam – spodziewałam się niższej ceny. W obliczu takich rywali w tej kwocie, jak Poco X6 5G czy Motorola g84 5G (oba z 12 GB RAM i ultraszerokim kątem), może być mu trudno przedrzeć się do świadomości większej liczby klientów. Ale może się mylę ;)