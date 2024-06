Abonament RTV do likwidacji, a liczba reklam w TV – do zmniejszenia

Nareszcie coś w tej sprawie ruszyło. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło szerokie konsultacje społeczne, których wynikiem ma być projekt ustawy o mediach publicznych, zakładający likwidację abonamentu RTV i redukcję liczby reklam w telewizji.

Abonament RTV zostanie zlikwidowany

Od wielu już lat mówi się, że abonament RTV zostanie zastąpiony przez inną opłatę, ale równocześnie nie podjęto żadnych wysiłków, mających do tego doprowadzić. Mało tego – już zatwierdzono wysokość opłat za radio i telewizję na rok 2025. Chociaż jednak sugerowało to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni, wcale nie musi tak być.

Otóż wygląda na to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) rzeczywiście przymierza się do likwidacji abonamentu RTV. Zamiast pobierania opłat od (nieobjętych zwolnieniami) posiadaczy odbiorników, nowy system zakłada finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Dzięki temu sytuacja państwowych nadawców telewizyjnych i radiowych ma zostać ustabilizowana.

Stabilne finansowanie ma umożliwić mediom publicznym skupienie się na realizacji misji, a równocześnie pozwolić na zmniejszenie liczby reklam. O jak dużym finansowaniu jest konkretnie mowa? Przedstawiciele MKiDN sugerują, że na media publiczne powinno się przeznaczać nie mniej niż 0,09% PKB w skali roku, co aktualnie przekłada się na około 3 miliardy złotych.

Nie będzie nowej opłaty w miejsce abonamentu

To, co warte podkreślenia, to że w tym rozwiązaniu proponuje się nie tylko rezygnację z abonamentu RTV, ale też niezastępowanie go żadną inną opłatą. Mówimy zatem o zupełnie nowym pomyśle, innym niż sugerowane wcześniej składki doliczane do rachunków za prąd czy też rozliczane w ramach PIT-ów.

Na razie pojawił się pomysł i najbliższe miesiące mają zostać poświęcone na konsultacje oraz przygotowania projektu ustawy. Poza zmianami w obrębie finansowania mediów publicznych, MKiDN zaprasza także do dyskusji na temat reformy zasad funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zmiany sposobu powoływania władz oraz liberalizacji zbioru wymagań dla podmiotów starających się o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów.

Rozkład jazdy wygląda następująco: do 23 września potrwają szerokie konsultacje społeczne, a raport opracowany na ich podstawie zostanie opublikowany w październiku. Do końca roku zaś gotowy ma być projekt ustawy, który ponownie zostanie skierowany do konsultacji: zarówno publicznych, jak i międzyresortowych.