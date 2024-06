Huawei tworzy smartfon, który może świetnie się sprzedawać

Po kilkuletniej bessie chiński producent znów znajduje się na fali wznoszącej. Wprowadzenie na rynek takiego urządzenia może mu pomóc jeszcze bardziej zwiększyć sprzedaż. Ten smartfon Huawei ma szanse odnieść sukces.

Smartfon Huawei, który powstaje po to, aby dobrze się sprzedawać

Przez kilka lat smartfon Huawei przestał być pierwszym wyborem dla klientów, jednak sprzedaż telefonów tego producenta w ostatnim czasie znów jest wysoka. Przynajmniej w Chinach, na co wpływ miał m.in. lokalny patriotyzm, który równocześnie przyczynił się do spadku sprzedaży iPhone’ów (choć nie tylko on).

Kategorią, którą producent rozwija od 5 lat (publicznie, bo niepublicznie znacznie dłużej), są składane konstrukcje. Chińczycy w szczególności upodobali sobie urządzenia łączące w sobie funkcjonalność smartfona i tabletu, choć tworzą też modele typu clamshell, czyli z klapką.

(fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Pierwszy składak tego rodzaju trafił na rynek dopiero pod koniec 2021 roku – mowa o P50 Pocket (widoczny na zdjęciu powyżej). Później do oferty dołączyły modele Pocket S i Pocket 2, odpowiednio w listopadzie 2022 i lutym 2024 roku. Już wkrótce ma dołączyć do nich kolejny clamshell.

Co ciekawe, tym razem nie będzie on należał do serii Pocket, którą zaliczamy do high-endowej sekcji oferty marki. Zamiast tego producent włączy go do rodziny Nova, która obejmuje urządzenia z szeroko pojętej średniej półki. Oznacza to, że będzie to bardziej przystępna cenowo propozycja, a to może skazać ją na sukces.

Kiedy zadebiutuje składany smartfon Huawei Nova i co zaoferuje?

W końcu cena jest jednym z głównych argumentów, skłaniających do zakupu (lub wręcz przeciwnie, gdy jest za wysoka dla klienta). Ceny jeszcze nie znamy, ale już sama przynależność do nieflagowej serii Nova wskazuje, że nie będzie ona wygórowana (aczkolwiek naturalnie ma być wyższa niż ceny wprowadzonych dotychczas na rynek modeli z linii Nova).

Co więcej, podobno nie będziemy musieli długo czekać, aby się o tym przekonać, ponieważ producent planuje oficjalnie zaprezentować ten składak już na początku sierpnia 2024 roku. Co ciekawe, rzekomo planował zrobić to w zeszłym miesiącu, lecz nie zrobił tego z nieznanych nam powodów.

Specyfikacja pierwszego clamshella z serii Nova nie jest jeszcze znana, ale jeśli jego premiera ma odbyć się już na początku sierpnia, to należy się spodziewać w najbliższym czasie doniesień na temat parametrów nadchodzącej nowości. Na tę chwilę jest mowa o tym, że urządzenie ma mieć lepszy ekran niż Pocket 2 i tylko tyle.