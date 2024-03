Nowy budżetowiec Samsunga ma ekran AMOLED i pojemną baterię

Segment smartfonów ze średniej i niskiej półki nieustannie wzbogaca się o nowe modele. Trudno się temu dziwić, ponieważ to właśnie na takie smartfony najłatwiej znaleźć klientów. Samsung wprowadził na rynek Galaxy F15, którego bez wątpienia można nazwać solidnym urządzeniem. Co oferuje?

Nowy Samsung ma się czym pochwalić

Producent wyposażył smartfon w 6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080×2340 pikseli) oraz odświeżaniem ekranu na poziomie 90 Hz, co w przypadku budżetowych rozwiązań nie jest jeszcze niestety tak oczywiste. Pod maską znalazł się ośmiordzeniowy procesor, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz. Chociaż producent nie podaje, co to za chipset, to doniesienia mówią o MediaTeku Dimensity 6100 Plus.

Nad płynną pracą Samsunga Galaxy F15 ma czuwać także 4 GB lub 6 GB RAM, w zależności od wybranej wersji. Użytkownicy tego modelu mogą liczyć też na 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą bez problemu można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności nawet 1 TB.

Samsung Galaxy F15 5G (źródło: Samsung)

Samsung umieścił w swoim nowym smartfonie również 50 Mpix aparat główny o przysłonie f/1.8. Wspierają go jeszcze dwa sensory: 5 Mpix połączony z ultraszerokokątnym obiektywem, a także 2 Mpix przeznaczony do zdjęć macro. Na przednim panelu znalazła się z kolei 13 Mpix kamerka do selfie z przysłoną na poziomie f/2.0.

Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 6000 mAh. To w połączeniu z niezbyt energożernymi podzespołami powinno wystarczyć na dwa dni użytkowania na jednym ładowaniu. Producent deklaruje, że bateria wystarczy na 53 godziny rozmów telefonicznych lub 128 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki. Warto dodać, że Samsung zapewnia także o 4 latach aktualizacji systemu i 5 latach nowych łatek zabezpieczeń. Jak na budżetowy model brzmi to nad wyraz dobrze.

Warto wspomnieć też o tym, że w Galaxy F15 znalazł się moduł 5G, Bluetooth 5.3, a także złącze audio 3,5 mm. Niestety zabrakło tutaj NFC. Smartfon występuje w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, fioletowej i zielonej.

Cena i dostępność Galaxy F15

Samsung niestety nie zdecydował się na wprowadzenie urządzeń z serii Galaxy F do Polski, a szkoda, bo mogłyby znaleźć one sporo zainteresowanych nimi klientów. Model Galaxy F15 przeznaczony jest na rynek indyjski. Jego cena zależy oczywiście od wybranego wariantu pamięci i wynosi odpowiednio 15999 rupii za wersję z 4 GB RAM i 16999 rupii za wariant z 6 GB RAM. To w przeliczeniu na naszą walutę daje odpowiednio ~770 złotych i ~820 złotych.