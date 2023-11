Dwa nowe Samsungi na horyzoncie. Poznaliśmy specyfikacje i ceny

Już od dłuższego czasu przygotowujemy się do oficjalnej premiery nowej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S, jednak wcześniej ofertę Samsunga wzbogacą dwa (dużo) tańsze modele – Galaxy A15 5G i Galaxy A25 5G. Wiemy już, co zaoferują. Ba, są nawet informacje na temat cen!

Galaxy A15 5G i Galaxy A25 5G wkrótce dołączą do portfolio Samsunga

Pierwszy ze smartfonów, Galaxy A15 5G, zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, procesor MediaTek Dimensity 6100+ i do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z możliwością jej rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi (na zaskakująco wystającej „wyspie”).

Samsung Galaxy A15 5G (źródło: Newzonly)

Wiemy również, że na przodzie Galaxy A15 5G znajdzie się aparat o rozdzielczości 13 Mpix, natomiast na tyle będą trzy: główny 50 Mpix + 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do pomiaru głębi ostrości. Smartfonowi energię do działania zapewni akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 25 W.

Drugi z nadchodzących smartfonów Samsunga, Galaxy A25 5G, podobnie jak opisany powyżej Galaxy A15 5G, również będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i żółtej. Ten model zaoferuje jednak zauważalnie lepszą specyfikację techniczną, na czele z 6,5-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Samsung Galaxy A25 5G (źródło: WinFuture)

We wnętrzu smartfona znajdą się m.in. procesor Exynos 1280 z modemem 5G oraz od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD). Jeśli natomiast chodzi o zaplecze fotograficzne, to na przodzie Galaxy A25 5G pojawi się 13 Mpix aparat, a na tyle trio 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 120° + 2 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto wiemy, że Galaxy A25 5G zaoferuje też m.in. czytnik linii papilarnych (na tak samo wystającej „wyspie”), dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przez port USB-C. Smartfon będzie miał fabrycznie wgrany system Android 14 z nakładką One UI 6.

Ile będą kosztowały nowe smartfony Samsunga?

Serwis Newzonly podaje, że Galaxy A15 5G powinien kosztować 149 dolarów (równowartość ~600 złotych). Z kolei według WinFuture Samsung Galaxy A25 5G będzie sprzedawany w Europie za 269-289 euro (~1175-1260 złotych). Ten ostatni trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie w grudniu 2023 roku.