Samsung wziął od Apple to, co mu się należało

Samsung i Apple nieustannie ścigają się ze sobą, choć subiektywnie odnoszę wrażenie, że to raczej Koreańczycy „mają ciśnienie”, aby pobić Amerykanów, podczas gdy ci ostatni po prostu „robią swoją robotę” i nie mają aż takiego (widocznego) parcia na bezpośrednią rywalizację ze swoim największym rywalem w segmencie smartfonów. Nie zmienia to jednak faktu, że ponownie muszą uznać jego wyższość.

Samsung wraca na stare tory

Przyzwyczailiśmy się do tego, że Samsung dostarcza najwięcej smartfonów na rynek. Zmieniało się to czasami w czwartym kwartale, w którym tradycyjnie prezentowane są nowe iPhone’y – końcówka roku często należała właśnie do nich. W 2023 roku było podobnie, jednak jednocześnie Apple w ubiegłym roku po raz pierwszy prześcignęło Koreańczyków pod względem liczby dostarczonych smartfonów w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Według informacji, udostępnionych przez Counterpoint Research, Samsung powrócił na fotel lidera, gdyż w pierwszym kwartale 2024 roku dostarczył na rynek najwięcej smartfonów – dokładnie 19,69 mln. W tym samym czasie Apple wysłało do dystrybutorów 17,41 mln iPhone’ów.

Tym samym Samsung zdobył 20% udziałów w rynku, a Apple 18%. Według analityków z Counterpoint Research Koreańczycy zawdzięczają pierwszą pozycję pod względem dostaw „solidnej sprzedaży” w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. W USA firma z Korei Południowej w pierwszym kwartale 2024 roku zapewniła sobie aż 36% udziałów, natomiast na Starym Kontynencie 34%.

Stany Zjednoczone to „bastion Apple”, jednak początek bieżącego roku znacząco go osłabił, gdyż w pierwszym kwartale 2024 roku firma z Cupertino miała tam zaledwie 48% udziałów, podczas gdy rok wcześniej aż 64%. Samsung natomiast zwiększył swoje z 20% do wspomnianych już 36%. To duży cios dla Apple.

7 Ocena

Oczywiście największą zasługę mają w tym najnowsze flagowce z serii Galaxy S24, które m.in. w Polsce sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Ja wciąż mam w pamięci nieudaną dla mnie przedsprzedaż Galaxy S24, i choć nie chowam urazy, to jednak niesmak pozostał.

Samsung ma więcej powodów do zadowolenia

Mocna pozycja w Stanach Zjednoczonych i Europie to nie jedyne osiągnięcia producenta z Korei Południowej w pierwszym kwartale 2024 roku. Firma opublikowała bowiem również prognozę wyników finansowych za pierwsze 3 miesiące bieżącego roku, w której spodziewa się przychodów w wysokości około 71 bilionów wonów koreańskich i zysku operacyjnego w kwocie około 6,6 bln KRW.

W drugim przypadku to ogromny wzrost rok do roku, ponieważ zysk operacyjny za pierwszy kwartał 2023 roku wyniósł zaledwie 640 miliardów (0,64 bln) KRW, zatem może być on ponad 10-krotnie wyższy w tym roku!