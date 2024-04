Alerty RCB do zmiany. Ma być szybciej, częściej i lepiej

Idą zmiany. Alerty RCB będą wyglądać inaczej i będą przychodzić częściej. Wszystko to, byśmy byli w stanie przygotować się wcześniej na to, co ma (a właściwie może) nadejść. Ostatnie wydarzenie na Podhalu pokazało, że modyfikacje w tym obrębie są nie tyle wskazane, co potrzebne.

Alerty RCB będą wysyłane częściej i szybciej

Po ponad pięciu latach obecności w przestrzeni alerty RCB na dobre wpisały się już w nasze życie. Normą jest, że dostajemy wiadomości o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych i wyjątkowych wydarzeniach. Już wkrótce tego typu SMS-ów może przychodzić do nas dużo więcej, a dzięki temu poprawić ma się nasze bezpieczeństwo.

Zanim przejdę dalej, krótka informacja: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyróżnia trzy stopnie ostrzeżeń. Pierwszy dotyczy warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, drugi – ich faktycznego przewidywania, a trzeci – prognozowania wyjątkowo groźnych zjawisk.

fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl

Aktualnie alerty RCB trafiają na nasze telefony dopiero wtedy, gdy osiągany zostaje stopień drugi. Plany zakładają jednak zmianę tej strategii i powszechne informowanie obywateli już przy pierwszym stopniu.

Zmieni się także treść alertów. Będą bardziej pomocne

Na tym nie koniec, bo zmiany objąć mają również samą treść alertów. W komunikatach pojawiać ma się więcej szczegółów na temat zjawisk, a także praktyczne porady związane z bezpieczeństwem (na przykład w przypadku upałów może to być informacja o tym, ile należy pić wody po przekroczeniu danej temperatury).

Do wszystkich tych szczegółów dotarł Michał Dzienyński z Radia ZET. Reporter przekazał też, że na początku tego tygodnia odbędzie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdopodobnie podczas niego zapadną kluczowe decyzje w kontekście przyszłości systemu alertów.

Spotkanie ma być odpowiedzią na ubiegłotygodniowe wydarzenia na Podhalu. Wichura łamała drzewa, w wyniku czego życie straciło pięć osób. Według ekspertów alerty RCB na ten temat dotarły za późno, przez co mieszkańcy i turyści nie zdążyli się odpowiednio zabezpieczyć. Właśnie dlatego planowane jest wcześniejsze informowanie o potencjalnych zagrożeniach.