Kupujesz smartfon lub tablet Samsunga? Dostaniesz w prezencie słuchawki

Samsung odpalił dwie nowe promocje, w ramach których za zakup konkretnych modeli smartfonów i tabletów marki można dostać w prezencie parę hitowych słuchawek producenta. Zasady oferty są proste, co może przekonać potencjalnych klientów do przyśpieszenia decyzji zakupowej.

Kup Samsunga Galaxy S24, odbierz Galaxy Buds 3 w prezencie

Poszukując flagowego smartfona o względnie kompaktowych wymiarach, nie mamy przesadnie szerokiego wyboru. Ogranicza się on w zasadzie do kilku modeli, a jednymi z nich i przy tym chyba najbardziej popularnymi, niezmiennie od lat są podstawowe Galaxy S.

Choć Samsung Galaxy S24 swój debiut miał w zeszłym roku (ależ ten czas leci ;)), to z racji nieprzesadnie dużej ilości zmian w serii Galaxy S25, wciąż stanowi on naprawdę niezłą opcję w równie niezłej cenie. Jeśli przymierzaliście się do jego zakupu, to mam dobrą informację – kupując go teraz, możecie otrzymać słuchawki Galaxy Buds 3 w prezencie.

Słuchawki te stanowią doskonały wybór dla tych, którzy z jakichś powodów nie lubią się z modelami wyposażonymi w gumki dokanałowe, bowiem Galaxy Buds 3 cechują się pozbawioną ich konstrukcją douszną. W połączeniu z wybranymi modelami smartfonów i tabletów (Galaxy S24 do nich należy) pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku do 24-bit/96 kHz, który krzesany jest z 11-milimetrowych przetworników. Samo brzmienie wypada nieźle, co zresztą miałem już okazję opisać w recenzji Galaxy Buds 3. Fani bardziej przestrzennego dźwięku docenią obecność funkcji 360 Audio.

Nie brakuje tu też ANC, dobrego czasu pracy i – przede wszystkim – głębokiej integracji z ekosystemem urządzeń Samsunga, dzięki czemu mogą one szybko parować i przełączać się między smartfonami oraz tabletami połączonymi z tym samym kontem.

Samsung Galaxy Buds 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Chcesz dostać Galaxy Buds 3 Pro? Kup jeden z tych tabletów Samsunga

Jeśli zaś jesteście zainteresowani kupnem tabletu marki Samsung, to do Was skierowana jest druga z promocji. Oferta ta obejmuje modele Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S10 Ultra i Tab S10+, a także Galaxy Tab S10 FE+ i Tab S10 FE.

Tu z kolei, po dokonaniu zakupu jednego z wyżej wymienionych tabletów, możecie liczyć na prezent w postaci flagowego modelu słuchawek – Galaxy Buds 3 Pro. Ich recenzję również mogliście już przeczytać na łamach Tabletowo i jeśli się z nią zapoznaliście, to zapewne wiecie, że bez dwóch zdań są to słuchawki z wysokiej półki.

W przeciwieństwie do podstawowych Galaxy Buds 3, oferowanych jako bonus po zakupie Galaxy S24, model z dopiskiem „Pro” może poszczycić się dwuprzetwornikową konstrukcją. Oznacza to, że jeden, dynamiczny głośnik o średnicy 10,5 mm zajmuje się reprodukcją tonów niskich i średnich, z kolei 6,1-milimetrowy planarny tweeter odpowiada za wysokie tony. Tu także nie brak 24-bitowego dźwięku HiFi w połączeniu z wybranymi urządzeniami oraz 360 Audio.

Ponadto omawiany tu model oferuje technologię ANC z trybem adaptacyjnym, który automatycznie przełącza się między redukcją hałasów i trybem dźwięków otoczenia, w zależności od tego, co dzieje się dookoła nas. Ciekawy bajer stanowią też subtelne paski LED ulokowane na frontach słuchawek, które mogą świecić się wedle naszych upodobań, nawet przez cały czas będąc w uszach.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Kupiłem już smartfon albo tablet, jak odebrać słuchawki?

W obu przypadkach, aby odebrać przysługujący Wam prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 3 lub Galaxy Buds 3 Pro, zakup musi zostać dokonany u oficjalnych partnerów handlowych wskazanych w regulaminie lub w oficjalnym sklepie Samsung. Następnie należy aktywować urządzenie we wskazanym terminie i zaakceptować umowy licencyjne. Kolejnym, już ostatnim krokiem, jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i wypełnienie formularza zgłoszeniowego po kliknięciu w stosowny baner promocyjny na ekranie głównym oraz załączenie dowodu zakupu.

Warto pamiętać, że obowiązują ramy czasowe – zakupu Samsunga Galaxy S24 należy dokonać najpóźniej do 13 lipca, natomiast formularz musi zostać wypełniony do 27 lipca. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 30 dni, na wskazany adres firma dokona wysyłki słuchawek. Pula promocyjna ograniczona jest do 2000 sztuk słuchawek.

W przypadku tabletów ramy czasowe są nieco inne – by załapać się na promocję i mieć szansę na odbiór Galaxy Buds 3 Pro, trzeba kupić tablet do 20 lipca i wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members do 3 sierpnia br. Tu pula słuchawek jest mniejsza i wynosi łącznie 700 sztuk.

Regulamin promocji „Samsung Galaxy S24 w zestawie z Galaxy Buds 3 z limitem 2000 nagród” (PDF)

Regulamin promocji „Samsung Galaxy Tab S9 oraz seria Tab S10 w zestawie z Galaxy Buds 3 Pro z limitem 700 nagród” (PDF)