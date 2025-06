Orange gotowe na wakacje. Gigabajty internetu i nie tylko

Pomarańczowy operator wprowadził zestaw promocji dla użytkowników Orange Flex. Ponadto firma zadbała o przygotowanie sieci na wakacyjne wyzwania.

Wakacyjne promocje w Orange Flex

Niedawno dowiedzieliśmy się o zamknięciu sklepu dostępnego w aplikacji Orange Flex. Tym razem jednak mamy dla Was dobre informacje, czyli promocje przygotowane z okazji wakacji. Pozwalają one przede wszystkim otrzymać dodatkowe gigabajty internetu – bezpłatnie lub w obniżonej cenie.

Po uruchomieniu aplikacji, prawie na samej górze, znajduje się specjalna sekcja z pięcioma promocjami. Użytkownicy mają do dyspozycji:

25 GB na 14 dni za 0 złotych,

2 GB w UE na 7 dni za 0 złotych,

pakiet UNLMTD na 7 dni za 10 złotych,

5 GB w UE na 7 dni za 16 złotych,

podarowanie komuś 6 miesięcy z Orange Flex z rabatem 50%.

Z każdej promocji można skorzystać tylko raz. Wszystkie są ważne do 31 sierpnia 2025 roku, godziny 23:59. Mamy więc całe wakacje, aby aktywować wymienione bonusy.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Sieć Orange gotowa na wakacje

Firma poinformowała o rozmieszczeniu mobilnych stacji bazowych w regionach turystycznych, aby w ten sposób przygotować sieć na ewentualne wyższe obciążenie. Docelowo powinno to sprawić, że użytkownicy będą mogli swobodnie korzystać z usług nawet przy dużej liczbie urządzeń łączących się z siecią.

Mobilne stacje pojawiły się w 11 lokalizacjach. Nad morzem w 9 miejscowościach: Sztutowo, Rowy, Świnoujście, Ustronie Morskie, Jarosławiec, Jastarnia, Kamień Pomorski, Grzybowo niedaleko Kołobrzegu i Wicie koło Darłowa. Do tego dochodzą dwie stacje w Kotlinie Kłodzkiej – Stroniu Śląskim i Radkowie. Warto dodać, że większość stacji zapewni obsługę technologii 5G w paśmie C.

Co więcej, w regionach, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem turystów, Orange uruchomiło 35 nowych stacji bazowych, co zostało zrealizowane od lipca 2024 roku do końca czerwca tego roku. Stacje znajdują się na Mazurach i Pomorzu, w górach oraz w województwie lubelskim w powiecie lubartowskim.

Ponadto operator zmodernizował ponad 150 stacji bazowych, które na co dzień działają w regionach turystycznych, wzmacniając w ten sposób zasięg i zwiększając pojemność sieci. Niewykluczone więc, że osoby korzystające z sieci Orange nie będą miały problemów z dostępem do internetu i innych usług podczas wakacyjnego odpoczynku.