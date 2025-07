Google Pixel 10 Pro? Raczej Google Pixel 9 Pro II

W sieci pojawiły się specyfikacje smartfonów Google Pixel 10 Pro oraz Google Pixel 10 Pro XL. Są wprawdzie nieoficjalne, ale pochodzą z wiarygodnego źródła. I to jest kiepska wiadomość, bo w obu przypadkach zawodzą. Różnice względem poprzedników są tak niewielkie, że na dobrą sprawę bardziej odpowiednie byłoby mówienie o drugiej odsłonie Dziewiątek.

Jakie będą smartfony Google Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL?

Kilka dni temu serwis Android Headlines opublikował skróconą specyfikację smartfona Google Pixel 10. Teraz dorzucił do tego podobne tabelki dotyczące wyższych modeli: Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL. Potwierdza się to, o czym mówiło się już w kwietniu – seria Pixel 10 może okazać się rozczarowaniem.

Dlaczego rozczarowaniem? Ano dlatego, że względem poprzedników zmieni się niewiele. Smartfony Google Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL będą mieć wyświetlacze o takich samych parametrach, tyle samo pamięci, a nawet te same zestawy aparatów, co Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Na to przynajmniej wskazuje wspomniane źródło.

A zatem: smartfon Google Pixel 10 Pro zostanie wyposażony w 6,3-calowy panel OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, Pixel 10 Pro XL – w 6,8-calowy wyświetlacz tego samego typu. W obu przypadkach dojdzie do tego 16 GB pamięci operacyjnej i maksymalnie 1 TB na pliki.

Sercem jednego i drugiego modelu będzie procesor Google Tensor G5 – i jest to jedna z istotniejszych różnic względem Dziewiątek. Dzięki niemu zaś, podobno, można oczekiwać lepszych zdjęć, pomimo zastosowania tych samych aparatów, a więc sensora głównego 50 Mpix, ultraszerokokątnego modułu 48 Mpix oraz teleobiektywu – również o rozdzielczości 48 Mpix.

Minimalnie zwiększone zostaną także akumulatory: do 4860 mAh (vs 4700 mAh) w modelu Pixel 10 Pro oraz do 5200 mAh (vs 5060 mAh) w Pixelu 10 Pro XL. Niestety, maksymalna moc ładowania nie przekroczy 39 W. I to wyłącznie w wyższym wariancie. Podsumujmy, zestawiając przy okazji tę dwójkę z modelem podstawowym…

Specyfikacja i porównanie Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro vs Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Wyświetlacz 6,3 cala,

OLED,

120 Hz,

2424×1080 pikseli,

do 2000 nitów 6,3 cala,

OLED,

120 Hz,

2856×1280 pikseli,

do 3000 nitów 6,8 cala,

OLED,

120 Hz,

2992×1344 pikseli,

do 3000 nitów Procesor Google Tensor G5 Google Tensor G5 Google Tensor G5 Pamięć 12 GB RAM,

128/256 GB na pliki 16 GB RAM,

128 GB-1 TB na pliki 16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty 48 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

10,8 Mpix – teleobiektyw,

przód: 10,5 Mpix 50 Mpix – główny,

48 Mpix – ultraszerokokątny,

48 Mpix – teleobiektyw,

przód: 42 Mpix 50 Mpix – główny,

48 Mpix – ultraszerokokątny,

48 Mpix – teleobiektyw,

przód: 42 Mpix Akumulator 4970 mAh,

ładowanie do 29 W

(bezprzewodowo: 15 W) 4870 mAh,

ładowanie do 29 W

(bezprzewodowo: 15 W) 5200 mAh,

ładowanie do 39 W

(bezprzewodowo: 15 W)

Oficjalnej prezentacji, jak i rynkowej premiery serii Google Pixel 10 spodziewamy się w sierpniu 2025 roku.