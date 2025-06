Kolejny chiński producent wkracza do Polski. Na start dwa SUV-y

Marka Chery, należąca do państwowego koncernu motoryzacyjnego Chery Automobile, wjeżdża do Polski. Na początek dwa SUV-y.

Marka Chery w Polsce

Koncern Chery Automobile, który swoją przygodę zaczynał od produkcji samochodu bazującego na Seacie Toledo, dziś ma pod sobą kilka marek i jest ważnym graczem nie tylko na rodzimym rynku.

Warto zaznaczyć, że była to pierwsza generacja Toledo, która w Europie została wówczas zastąpiona nowszym modelem. Obecnie europejscy producenci najpewniej z niemałym przerażeniem patrzą na poczynania konkurencji z Państwa Środka, która – jak pokazują auta Chery Automobile – wykonała imponujący skok do przodu.

Chery Tiggo 7 i Tiggo 8 nie wyglądają jak samochody, które w Europie są już uznawane za przestarzałe. To nowoczesne SUV-y, które wizualnie prezentują się naprawdę dobrze. Do tego dochodzą zelektryfikowane napędy i – jak wynika z pierwszych opinii osób, mających styczność z tymi autami – dobrej jakości materiały we wnętrzu.

Co oferuje Chery Tiggo 7?

Chery Tiggo 7 to nieco ponad 4,5-metrowy przedstawiciel segmentu C, czyli konkurencja dla, chociażby, Hyundaia Tucsona. W wersji bazowej mamy do dyspozycji silnik benzynowy 1.6 TGDI, który zapewnia 147 KM. Co ciekawe, moc jest przenoszona na przednią oś, ale dostępna będzie też odmiana z napędem na cztery koła. Wersja FWD osiąga pierwszą „setkę” po 10,3 s, a drugi wariant potrzebuje na to 9,4 s. Obie wersje rozpędzają się do 180 km/h.

Producent przygotował też hybrydę plug-in, w której silnik benzynowy 1.5 TGDI współpracuje z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc wynosi 279 KM, a akumulator o pojemności 19,27 kWh ma pozwolić na przejechanie nawet 70 km według WLTP. Należy zaznaczyć, że zastosowanie napędu PHEV nie wiąże się z małym bakiem paliwa – ten ma całkiem słuszne 60 litrów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 8,2 s.

W podstawowej wersji wyposażenia, nazwanej Essential, otrzymujemy m.in. dwustrefową klimatyzację, czujniki parkowania, a także obsługę Apple CarPlay i Android Auto. W wyższy wariancie Comfort dochodzi system kamer 360 stopni (z obserwacją tego, co dzieje się pod autem), nagłośnienie Sony czy tapicerka ze skóry ekologicznej. Najwyższa wersja Prestige ma chociażby wyświetlacz HUD czy wentylowane fotele z przodu.

Co dostaną klienci, którzy wybiorą Chery Tiggo 8?

Chery Tiggo 8 to większy zawodnik, który mierzy ponad 4,7 m długości i należy do segmentu D-SUV. Standardowa odmiana powinna spodobać się kierowcom, którzy jeżdżą wyjątkowo powoli i ostrożnie, a to za sprawą silnika benzynowego 1.6 TGDI o skromnej mocy 147 KM. Łączony jest on ze dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną i pozwala na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w czasie 10,8 s.

Z kolei odmiana PHEV, korzystająca z napędu znanego z Tiggo 7, na sprint 0-100 km/h potrzebuje 9 sekund. W obu wersjach moc przekazywana jest na wszystkie koła, a prędkość maksymalna to 180 km/h.

Podstawowy Chery Tiggo 8 (Essential) ma już system kamer 360 stopni (z obserwacją tego, co dzieje się pod autem), dwa sporych rozmiarów ekrany, obsługę Android Auto i Apple CarPlay, podgrzewanie przednich siedzeń, indukcyjną ładowarkę dla smartfona czy 8 głośników i bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa.

Natomiast odmiana Prestige dodaje do tego m.in. podgrzewaną kierownicę i przednią szybę, wyświetlacz HUD i system oczyszczania powietrza w kabinie oraz ma nagłośnienie zbudowane z 12 głośników.

Ceny Chery Tiggo 7 i Chery Tiggo 8 w Polsce

Wszystkie sprzedawane u nas samochody objęte będą gwarancją na 7 lat lub 150 tys. km. Do tego dochodzi już w standardzie bezpłatna pomoc drogowa przez pierwsze 3 lata. Jeśli chodzi o ceny, Chery Tiggo 7 będzie dostępny za:

Tiggo 7 FWD Essential – 124,9 tys. złotych,

Tiggo 7 FWD Comfort – 134,9 tys. złotych,

Tiggo 7 AWD Prestige – 154,9 tys. złotych,

Tiggo 7 PHEV Essential – 154,9 tys. złotych,

Tiggo 7 PHEV Prestige – 164,9 tys. złotych.

Z kolei Chery Tiggo 8 został wyceniony na:

Tiggo 8 Essential – 149,9 tys. złotych,

Tiggo 8 Prestige – 159,9 tys. złotych,

Tiggo 8 PHEV Essential – 169,9 tys. złotych,

Tiggo 8 PHEV Prestige – 179,9 tys. złotych.

Oczywiście Chery to tylko jedna z wielu chińskich marek, które w ostatnim czasie zawitały do Polski. Jak przekonałem się podczas jazd BYD Sealion 7 i Tang czy pierwszego spotkania z Leapmotor, firmy motoryzacyjne z Państwa Środka mają sporo do zaoferowania i mogą nieco namieszać na rynku.