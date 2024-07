Oryginał – bez dwóch zdań. Samsung Galaxy Watch Ultra debiutuje wraz z Siódemkami

Zgodnie z oczekiwaniami, oficjalnej prezentacji doczekał się dziś smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra, wraz z dostępnymi w dwóch rozmiarach zegarkami reprezentującymi serię Galaxy Watch 7. Dzięki temu wiemy już, co dokładnie oferują te urządzenia i ile kosztują. A skoro o pieniądzach mowa, to warto też wspomnieć o atrakcyjnej ofercie przedsprzedażowej, pozwalającej co nieco zaoszczędzić.

Samsung Galaxy Watch Ultra – najpotężniejszy i najwytrzymalszy smartwatch w rodzinie

Pierwsze skrzypce bez wątpienia gra Samsung Galaxy Watch Ultra – najpotężniejszy smartwatch w historii koreańskiego producenta. Przyciąga wzrok swoją konstrukcją, która – w przeciwieństwie do wielu poprzednich modeli – nie jest okrągła.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Od razu dodam, że rozmiar urządzenia to 47 mm, ale sam wyświetlacz ma 1,5 cala. Jest to konkretnie panel Super AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli. Jego charakterystyczną cechą jest również wysoka jasność (sięgająca 3000 nitów), dzięki czemu czytelność powinna być doskonała, nawet w pełnym słońcu.

Wielu osobom okrągły wyświetlacz zamknięty w niemalże prostokątnej konstrukcji może wydawać się dziwnym pomysłem. Niemniej miłośnikom luksusowych zegarków na pewno przywołuje to na myśl modele Panerai. Rzeczywiście to może nie być przypadek, a skoro już o potencjalnych inspiracjach mowa, to sam pasek zdaje się nieco przypominać smartwatch Apple Watch Ultra.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Efektem jest bez wątpienia intrygujący i oryginalny design. Jednak nie chodzi tu tylko o wygląd. Samsung Galaxy Watch Ultra to przede wszystkim wysoka wytrzymałość. Jego obudowa została wykonana z tytanu klasy 4 i cechuje się wodoszczelnością w klasie 10 ATM. Zegarek bez problemu działać ma także w szerokim zakresie wysokości: od 500 m poniżej poziomu morza do 9000 m n.p.m, jak również temperaturach – od minus 20 do 55 stopni.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 590 mAh zegarek oferować ma całkiem długi czas działania. Konkretnie producent wspomina o 100 godzinach normalnego użytkowania w trybie oszczędzania energii i 48 godzinach w treningowym trybie oszczędzania energii.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jeśli chodzi o ciekawostki, model Galaxy Watch Ultra oferuje przycisk szybkiego dostępu (do błyskawicznej inicjacji określonej funkcji), pomiar funkcjonalnej mocy progowej, spersonalizowaną strefę tętna oraz nowy kafelek „Wiele dyscyplin”. Ten ostatni sprawdzi się podczas rejestrowania treningów triathlonowych.

Seria Samsung Galaxy Watch 7 – co oferują nowe smartwatche?

Smartwatche z rodziny Samsung Galaxy Watch 7, podobnie jak Galaxy Watch Ultra, bazują na platformie Exynos W1000 z 5-rdzeniowym procesorem, 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB pamięci masowej. Ma to być gwarancja wydajnego działania: od uruchamiania aplikacji, przez rejestrowanie treningów, po obsługę lifestylowych narzędzi.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Każdy z tych nowych modeli ma też na pokładzie optyczny czujnik BioActive odpowiedzialny za precyzyjny pomiar pracy serca (w tym puls) oraz ciśnienia i natlenienia krwi. Nie zabrakło też czujnika temperatury, akcelerometru, barometru i czujnika geomagnetycznego. Listę modułów uzupełniają jeszcze: GPS (L1+L5), NFC do płatności zbliżeniowych, Bluetooth 5.3, dwuzakresowe Wi-Fi oraz (opcjonalnie) LTE.

Każdy smartwatch korzysta również z systemu Wear OS 5, pozwalającego monitorować aktywność w ponad 100 dyscyplinach, tworzyć programy ćwiczeń, porównywać zebrane dane i śledzić postępy. Urządzenie oferuje także dostęp do spersonalizowanych wskazówek, zaawansowanych pomiarów zdrowotnych oraz kompletu podstawowych funkcji smart (takich jak powiadomienia, zdalne sterowanie czy wspomniane już płatności zbliżeniowe).

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

W wielu zadaniach do gry wchodzi także sztuczna inteligencja, a konkretnie Galaxy AI. To właśnie ona odpowiada za dopasowywanie działania i komunikatów do danego użytkownika. Wszystko to, by oferować jak najlepsze wsparcie na co dzień.

Siódemki występują w dwóch rozmiarach: 40 i 44 mm. Oba mają wyświetlacze Super AMOLED, ale w mniejszym jest to 1,3-calowy panel o rozdzielczości 432×432 piksele, a w większym – 1,5-calowy panel o rozdzielczości 480×480 pikseli. Jeśli zaś chodzi o pojemności akumulatorów, to wynoszą one odpowiednio 300 i 425 mAh.

Jak przedstawiają się ceny?

Galaxy Watch Ultra z modułem LTE został wyceniony na 2899 złotych. Producent z myślą o polskim rynku przygotował trzy wersje kolorystyczne: tytanowa biel, tytanowa szarość oraz tytanowe srebro. Znajdziecie go w sklepie Samsung, a także elektromarketach Media Expert, RTV Euro AGD i x-kom.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jeśli zaś chodzi o serię Galaxy Watch 7, to jak zwykle, mamy do wyboru wariant oferujący łączność LTE oraz pozbawiony takiego modułu. Tak jak już wspomniałem, producent proponuje też dwie wersje rozmiarowe. Za ile? Ceny zegarków Samsung Galaxy Watch 7 przedstawiają się następująco:

Watch 7 40 mm Bluetooth: 1349 złotych

Watch 7 44 mm Bluetooth: 1449 złotych

Watch 7 40 mm LTE: 1549 złotych

Watch 7 44 mm LTE: 1649 złotych

Mniejszy model dostępny jest w kolorze zielonym lub kremowym, większy zaś – w zielonym lub srebrnym. Podobnie jak „Ultras”, podstawowa edycja pojawiła się w sklepie samsung.com, x-kom, RTV Euro AGD i Media Expert. (Powyższe linki to linki afiliacyjne – kupując za ich pośrednictwem, wspieracie Tabletowo – dziękujemy!)

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Atrakcyjna, choć trochę skomplikowana oferta przedsprzedażowa

Samsung przygotował masę bonusów dla osób, które zdecydują się na zakup nowych zegarków w przedsprzedaży. Podstawowa oferta to po prostu cashback – wynosi 450 złotych w przypadku modelu Ultra oraz 250 złotych w przypadku Siódemek.

Jeśli jednak równocześnie kupisz inne premierowe urządzenia tego producenta (smartfon Galaxy Z Flip 6 lub Z Fold 6 albo słuchawki Galaxy Buds 3 lub Buds 3 Pro), to możesz zyskać więcej. Przy dwóch produktach z różnych kategorii dodatkowy cashback wynosi 400 złotych, a przy trzech – 600 złotych.

Co więcej, jeśli masz do oddania stary smartwatch, to możesz wybrać Program Odkup i zyskać maks. 800 złotych przy zakupie Galaxy Watch 7 lub nawet 1000 złotych przy zakupie modelu Ultra. Możesz również wykorzystać tę okazję, by odsprzedać stary smartfon i zyskać od 600 do 3000 złotych.

Każdy, kto kupi nowy smartwatch w przedsprzedaży – niezależnie od tego, czy ma coś do oddania, czy nie – dostaje też dodatkowy pasek za darmo: Fabric Band dla Galaxy Watch 7 lub Trail Band dla Galaxy Watch Ultra.