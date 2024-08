Promocja: kupujesz smartfon, a smartwatch dostajesz w prezencie

Dwa przydatne na co dzień urządzenia w cenie jednego brzmi jak atrakcyjna oferta. Jeśli zdecydujesz się kupić smartfon Samsung Galaxy A35 5G, możesz otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Jak skorzystać z tej promocji?

Promocja: smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 w prezencie do smartfona Samsung Galaxy A35 5G

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga, należy kupić model Samsung Galaxy A35 5G do 18 sierpnia 2024 roku w sklepie internetowym producenta, u operatora Orange, Play, Plus lub T-Mobile bądź u innego partnera handlowego, na przykład RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, Neonet, vitay.pl, Auchan lub Empik (z zastrzeżeniem, że faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.). To linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc żadnych kosztów. Dziękujemy!

Samsung Galaxy A35 5G jest dostępny w dwóch konfiguracjach – 6/128 GB i 8/256 GB. Ta pierwsza kosztuje od 1349 złotych i kupicie ją bez problemu, natomiast druga od 1749 złotych i można ją dostać tylko w wybranych sklepach (na przykład w sklepie Samsunga oraz w RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert).

Po zakupie Galaxy A35 5G należy go aktywować do 25 sierpnia 2024 roku, czyli uruchomić na teranie polski z włożoną do urządzenia kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy – na to macie czas do 1 września 2024 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 w rozmiarze 40 mm i kolorze czarnym (bez obsługi LTE). Liczba gratisów jest ograniczona do 2450 sztuk, więc obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Regulamin promocji „Samsung Galaxy A35 w zestawie z Galaxy Watch4 40mm z limitowaną liczbą 2450 nagród” (PDF)

Możesz też skorzystać z jeszcze jednej promocji

W oficjalnym sklepie internetowym Samsunga do 11 sierpnia 2024 roku obowiązuje promocja, dzięki której możecie zaoszczędzić 200 złotych, jeśli zdecydujecie się równocześnie kupić również słuchawki Samsung Galaxy Buds FE.

Regulamin promocji (PDF)