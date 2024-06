Ponad doba działania na jednym ładowaniu. Oto nowe laptopy HP ze sztuczną inteligencją

Tak jak 2023 był rokiem generatywnej sztucznej inteligencji, tak 2024 bez wątpienia jest rokiem sztucznej inteligencji przetwarzanej lokalnie i laptopów klasy Copilot+ PC, które dają ku temu narzędzia. Kolejni producenci prezentują swoje komputery tego rodzaju i teraz do tej grupy dołącza HP.

HP OmniBook X AI i EliteBook Ultra AI – laptopy klasy Copilot+ PC

HP OmniBook X AI oraz EliteBook Ultra AI – tak nazywają się dwa pierwsze laptopy kalifornijskiego producenta, które zasilą katalog urządzeń Copilot+ PC. Bazują na platformie Qualcomm Snapdragon X Elite wyposażonej w jednostkę NPU (do lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji) cechującą się wydajnością 45 TOPS.

OmniBook X AI (fot. producenta)

Oczywiście wysoką wydajność te nowe komputery zaoferują nie tylko w kontekście AI. Równocześnie ich cechą charakterystyczną jest też zdecydowanie nieprzeciętny czas działania. Producent deklaruje, że między jednym ładowaniem a drugim laptopy te pracują nawet 26 godzin. Przykładowo w przypadku oglądania filmów w serwisie Netflix można liczyć na 22 godziny z dala od gniazdka.

Co jeszcze oferują te nowe modele? Maksymalnie 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5x o taktowaniu 8400 MHz, dyski SSD o pojemności do 2 TB, podświetlane klawiatury, dwuzakresowe Wi-Fi 6E, moduły Bluetooth, głośniki stereo i kamerki z pakietem funkcji AI. Oba komputery mają też 14-calowe wyświetlacze IPS, oferujące rozdzielczość 2240×1400 pikseli i jasność na poziomie 300 nitów. A wszystko to przy wadze w okolicach 1,35 kg.

EliteBook Ultra AI (fot. producenta)

Jeszcze jedno zasługuje na wzmiankę. Producent zwraca również uwagę na konstrukcje wykonane z aluminium (pochodzącego w 50% z recyklingu). Do tego model EliteBook Ultra AI ma powłokę odporną na smugi i oferowany jest z 3-letnią gwarancją.

Cena i dostępność

Jak na razie jednak poznaliśmy tylko polską cenę tego drugiego notebooka (OmniBook X AI): podstawowy wariant będzie kosztować 6299 złotych, kiedy pojawi się na rynku – to wydarzenie zostało zaplanowane na przełom lipca i sierpnia.

Jeśli zaś chodzi o HP EliteBook Ultra AI, to znamy jedynie cenę na rynku amerykańskim. Wynosi ona 1699 dolarów (równowartość ~6720 złotych), przy czym OmniBook X AI kosztuje tam 1199 dolarów (~4740 złotych).

Przypomnę jeszcze tylko, że na początku tego tygodnia także firma Asus pokazała gamę komputerów Copilot+ PC, spod znaków Zenbook, Vivobook, TUF Gaming i ProArt.