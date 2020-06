Samsung uzupełnia ofertę o kolejnego budżetowca – Galaxy M01

Samsung stara się zagospodarować każdy segment smartfonów. Największą część jego oferty stanowią te ze średniej półki, a w następnej kolejności flagowej. Koreańczycy nie mają natomiast w swoim portfolio zbyt wielu budżetowców. Nowy Galaxy M01 jest zatem jednym z nielicznych, ale jednocześnie też całkiem ciekawą propozycją dla użytkowników, którzy oczekują podstawowej funkcjonalności i długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Należy w sumie zacząć od tego, że Samsung z jakiegoś powodu nie udostępnił grafik przedstawiających ten model, dlatego musimy się posiłkować renderem Galaxy A01 (na samej górze i poniżej). Oba smartfony mają wiele ze sobą wspólnego, więc można podejrzewać, że będą też wyglądać podobnie. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia również w przypadku Galaxy A11 i Galaxy M11.

Samsung Galaxy M01 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Infinity-V, czyli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Ekran ma przekątną 5,7 cala i rozdzielczość HD+. Co ciekawe, Samsung podaje, w jaki dokładnie procesor wyposażył Galaxy M01 (a raczej mu się to nie zdarza, to wyjątek od reguły) – sercem tego modelu jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm) Qualcomm Snapdragon 439 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 505. Do kompletu są 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Na tyle Galaxy M01 umieszczono podwójny aparat 13 Mpix + 2 Mpix, natomiast na przodzie pojedynczy o rozdzielczości 5 Mpix z filtrami upiększającymi. Ten ostatni odpowiada też za rozpoznawanie twarzy użytkownika, gdyż na pokładzie tego smartfona nie ma czytnika linii papilarnych. Jest za to technologia poprawy dźwięku Dolby Atmos, co niewątpliwie jest pozytywnym zaskoczeniem, gdyż budżetowce raczej nie oferują takich „bajerów”.

Samsung Galaxy M01 zasilany jest przez akumulator o pojemności 4000 mAh, który powinien zapewnić satysfakcjonujący dla użytkownika czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Samsung Galaxy M01 – cena, dostępność

Smartfon trafi do sprzedaży w Indiach jeszcze dziś, gdzie trzeba będzie za niego zapłacić 8999 rupii (równowartość ~470 złotych). Klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, niebieską i czerwoną.

Na razie nie ma żadnych informacji o dostępności Galaxy M01 poza Indiami.

