Nowa wersja popularnego Samsunga dostanie wyczekiwane ulepszenie

Do tej pory ten nowy smartfon Samsunga nie zapowiadał się zbyt interesująco – dotychczasowe informacje wskazywały, że Koreańczycy „odgrzeją kotleta”. Najnowsze doniesienia zmieniają jednak jego obraz, ponieważ ma otrzymać wyczekiwane ulepszenie.

Smartfon Samsung Galaxy A38 5G będzie miał większy akumulator niż Samsung Galaxy A37 5G

Producent z Korei Południowej nie zwykł wprowadzać znaczących zmian w specyfikacjach swoich smartfonów. Przykładem jest pojemność akumulatora w serii Galaxy A3x – od modelu Samsung Galaxy A31 (który miał premierę w 2020 roku) wynosi ona stale 5000 mAh. W Galaxy A32 zwiększono maksymalną obsługiwaną moc ładowania z 15 do 25 W, a w Galaxy A36 z 25 do 45 W.

Najnowszy przedstawiciel tej serii, smartfon Samsung Galaxy A38 5G, ma przynieść wyczekiwany progres w obszarze zasilania, ponieważ – jak przekazał serwis GalaxyClub – zostanie wyposażony w akumulator o (typowej) pojemności 6000 mAh, czyli aż o 20% większej niż dotychczasowe modele z rodziny Galaxy A3x.

Równocześnie portal GalaxyClub twierdzi, że smartfon Samsung Galaxy A38 5G nie będzie wyposażony w akumulator krzemowo-węglowy, tylko, ponownie, litowo-jonowy. Niewykluczone, że pojemność baterii okaże się jedyną, znaczącą zmianą względem poprzednika.

Niedawno dowiedzieliśmy się bowiem, że smartfon Samsung Galaxy A38 5G otrzyma takie same aparaty jak Samsung Galaxy A37 5G i Samsung Galaxy A36 5G, czyli zestaw 50 Mpix (główny) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (do zdjęć makro) na tyle i 12 Mpix na przodzie.

Czy smartfon Samsung Galaxy A58 5G też będzie miał baterię 6000 mAh?

O ile serwis GalaxyClub zdołał „potwierdzić”, że smartfon Samsung Galaxy A38 5G zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 6000 mAh, o tyle nie ma pewności, że jego „lepszy brat” także takowy otrzyma. Wydaje się to jednak wysoce prawdopodobne, jako że w ostatnich generacjach modele z serii Galaxy A3x i Galaxy A5x miały w dużej części identyczne parametry.

Pojawiła się za to informacja, że smartfon Samsung Galaxy A58 5G obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W, podobnie jak Samsung Galaxy A57 5G i Samsung Galaxy A56 5G. Nie zmieni się też zestaw aparatów – na przodzie ponownie pojawi się 12 Mpix „oczko”, a na tyle trio 50 Mpix (szerokokątny) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (do zdjęć makro).

Oficjalna premiera smartfonów Samsung Galaxy A38 5G i Samsung Galaxy A58 5G spodziewana jest w pierwszym kwartale 2027 roku. Do tej pory z pewnością pojawią się kolejne informacje na ich temat, za sprawą których jasne stanie się, ile nowości faktycznie wdrożą Koreańczycy.