Nowy tani robot Xiaomi już może sprzątać za Ciebie. Wymiecie brud z każdego kąta

W polskich sklepach po cichu pojawił się nowy robot sprzątający Xiaomi S40 Pro. Model ten oferuje sporo nowoczesnych technologii, ma dobrze radzić sobie z dokładnym sprzątaniem w kątach i wzdłuż ścian, a do tego jest tani.

Nowy robot Xiaomi zażegna kurz w kątach i wzdłuż listew przypodłogowych

Na polski rynek robotów sprzątających wjechał kolejny sprzęt Xiaomi. Model S40 Pro, bo o nim mowa, to ulepszona i znacznie silniejsza wersja Xiaomi S40, która oferuje siłę ssania 10 tysięcy Paskali. W przeciwieństwie do wariantu podstawowego model z przyrostkiem Pro odkurzy podłogi z mocą 15 tysięcy Paskali.

Xiaomi S40 Pro został wyposażony w podwójne przedłużone, wysuwane i chowane ramiona mechaniczne – zarówno te szczotkujące, jak i mopujące. Producent deklaruje, że dzięki temu robot może zebrać kurz zgromadzony w kątach czy wzdłuż ścian i dokładnie zmyć brud z trudnodostępnych części podłogi.

Xiaomi podkreśla, że po wykryciu narożnika boczna szczotka od razu wysuwa się, zapewniając stuprocentowe pokrycie krawędzi z zerowym odstępem od nich. Na uwagę zasługuje również system zapobiegający plątaniu się włosów, jest on dostępny zarówno na głównej szczotce czyszczącej, jak i bocznej. Z kolei za mycie podłóg odpowiadają podwójne obrotowe mopy. Według producenta model S40 Pro symuluje ręczne czyszczenie podłóg.

Xiaomi S40 Pro – specyfikacja, akumulator i mapowanie

Nowy automatyczny odkurzacz Xiaomi wyposażono w akumulator o pojemności 5200 mAh, co – według deklaracji producenta – ma wystarczyć na wyczyszczenie domu o powierzchni 180m2 na jednym ładowaniu. S40 Pro ma też zbiornik na wodę o pojemności 310 mililitrów oraz zbiornik na kurz o pojemności 430 mililitrów.

Robot oferuje również inteligentny system rozpoznawania dywanów. Gdy dywan zostanie wykryty, urządzenie automatycznie unosi mop na wysokość 10 milimetrów, zapobiegając w ten sposób zmoczeniu miękkich powierzchni. Jednocześnie odkurzacz może zwiększyć moc ssania na dywanach.

Aby odnaleźć się w mieszkaniu i wykrywać napotkane przeszkody, Xiaomi S40 Pro korzysta ze skanowania laserowego, funkcji rozpoznawania krawędzi przedmiotów leżących na podłodze, czujników zapobiegających upadkowi (np. ze schodów) oraz czujnika wykrywania krawędzi. Robot pokona też progi i inne przeszkody o wysokości do 20 milimetrów.

Xiaomi S40 Pro oferuje opcję szybkiego mapowania, automatycznie planuje trasy, sprawdzi się również w domach o kilku kondygnacjach. Użytkownik może zarządzać robotem w aplikacji mobilnej, wybierać tryby czyszczenia, a także sprawdzać postępy sprzątania, gdy nikogo nie ma w domu czy sterować robotem głosowo za pomocą Asystenta Google lub Amazon Alexa.

Xiaomi S40 Pro jest już dostępny w Polsce. Sprzęt kosztuje w sklepie producenta 1249 złotych. Więcej wydajnych i tanich robotów sprzątających znajdziesz też w naszym rankingu.