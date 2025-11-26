Apple rozdaje karty upominkowe. Czy to się opłaca?

Przedświąteczne wyprzedaże na świecie wchodzą w kulminacyjny okres. Czarny Piątek i Cyberponiedziałek rozpędzają promocje w każdym możliwym sklepie, a Apple tradycyjnie idzie własną ścieżką. Zamiast klasycznych obniżek cen proponuje karty upominkowe o wartości nawet do 1000 złotych.

Czym są Dni Okazji w sklepie Apple Store?

Akcja Dni Okazji to specjalna oferta, w której przy zakupie wybranych urządzeń w oficjalnym sklepie Apple Store można otrzymać kartę Apple Gift Card.

Karta Apple Gift Card działa jak cyfrowy bon. Zasilasz nią swój wirtualny portfel w ekosystemie Apple i możesz później zapłacić za kolejne produkty lub usługi. Nie jest to zatem typowa obniżka cen, lecz ciekawa forma gratisu, zaproponowana przez firmę z logo nadgryzionego jabłuszka.

Najwyższe kwoty czekają na osoby planujące zakup komputera Mac. Przy zakupie MacBooka Pro z układem M4 Pro lub M4 Max klient otrzymuje kartę o wartości 1000 złotych. MacBook Air 13 cali daje 700 złotych na karcie, a wersja 15 cali – 800 złotych. Przy zakupie Maca mini Apple dokłada w formie bony 400 złotych, a przy iMacu – 600 złotych. Dla kogoś, kto i tak wymienia starego laptopa, może to być sensowny zastrzyk gotówki na kolejne zakupy w Apple Store.

W segmencie smartfonów promocja obejmuje rodzinę iPhone 16. Zakup iPhone’a oznacza otrzymanie karty o wartości 300 złotych, natomiast iPhone 16e zapewnia 200 złotych. W tabletowej linii wyróżniono iPada Air w dwóch rozmiarach z kartą wartą 400 złotych oraz iPada (A16) i iPada mini, którego zakup wiąże się, otrzymaniem bonu o wartości 200 złotych.

Apple pomyślało także o audiofilach. Fani dobrego brzmienia również dostaną karty Apple Gift Card: przy zakupie AirPods 4 wartość karty to 100 złotych, 200 złotych przy wyborze AirPods Pro 3 i 300 złotych do AirPods Max.

Pozostałe produkty objęte promocją:

Apple Watch SE3 i Series 11 – karta o wartości 200 złotych,

Apple TV 4K – karta o wartości 100 złotych,

Beats Studio Pro, Solo 4, Studio Buds +, Powerbeats Pro 2 – karta o wartości 200 złotych,

Beats Pill – karta o wartości 100 złotych,

akcesoria Magic Keyboard Folio i Magic Keyboard do iPad Air 11 cali, iPad Air 13 cali i Apple Pencil Pro – karta o wartości 100 złotych.

Zasady promocji

Promocja będzie obowiązywała od 28 listopada do 1 grudnia 2025 roku i dotyczyć będzie wyłącznie zakupów dokonanych w oficjalnym sklepie Apple, z dostawą na adres w Polsce.

Regulamin zawiera ograniczenia. Jedna osoba może uzyskać maksymalnie dwie karty w każdej kategorii produktowej. Oferta jest przeznaczona dla klientów indywidualnych, kupujących na własny użytek i ważna do wyczerpania zapasów. Firmy, instytucje publiczne, sektor edukacji czy resellerzy są z promocji wyłączeni.