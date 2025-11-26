Komfortowa nowość Xboxa. Na kanapę i do ogródka

Od miesięcy wypowiedzi włodarzy Microsoftu i przecieki sugerują, że następny Xbox nie będzie jedną, zamkniętą konsolą, ale konceptem mieszczącym się na wielu urządzeniach. Takiego sprzętu jednak nikt się nie spodziewał.

Xbox i Crocs – współpraca, jakiej jeszcze nie było

Jak każdy wie, rynek gier wideo nie jest łatwy. Wojny konsol, fani PC kontra fani platform z padem w roli głównej, do tego nowe handheldy nazywane konsolami, choć nimi w rzeczywistości nie są. Gdzieś z boku Valve dokłada swoje pięć groszy, a PlayStation zagarnia rynek proponując PS5 w najniższej cenie w historii.

Każdy w branży chce się czymś wyróżnić, a tym razem Xbox przyjął ciekawą taktykę. Łowcy limitowanych okazji powinni być zachwyceni, ponieważ przyszła pora na współpracę z niezbyt pięknym, ale za to bardzo wygodnym krokodylkiem.

Xbox ogłosił limitowaną kolekcję Classic Clogs, powstałą we współpracy z Crocs. To nie są zwykłe klapki. Górna część odwzorowuje Xboxowy kontroler: wytłoczone przyciski, gałki, krzyżak i charakterystyczne logo. W środku, oprócz wygodnej przestrzeni dla stóp, można znaleźć podpisy Player Left i Player Right, jasno sugerujące, że to buty stworzone pod kanapowe, co-opowe sesje i długie posiedzenia przed ekranem.

Współpraca Crocs x Xbox (źródło: Microsoft)

Warto przypomnieć, że Classic Clogs mają tryb sportowy w postaci paska przesuwanego do tyłu – wówczas otrzymujemy lepszą przyczepność kapcia do stopy ;)

Oczywiście nie jest to pierwsza współpraca marki Xbox. Na 20-lecie konsoli powstała kolekcja Xbox x Gucci, pojawiły się także Space Jamowe LeBrony stworzone we współpracy z firmą Nike oraz kooperacja z Adidasem, która przyniosła obuwie dla graczy.

To nie są również pierwsze eksperymenty firmy Crocs z branżą technologiczną, ponieważ marka wprowadziła również obuwie dla telefonów w postaci interesującego etui Crocs.

Wpinki Jibbitz i potencjalne kontrowersje wokół współpracy Xboxa z Crocs

Drugim ciekawym elementem tej współpracy jest pięciopak przypinek Jibbitz – małych gumowych wpinek do dziurek w Crocsach. Zestaw łączy logo Xboxa z postaciami i ikonami z gier Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft i Sea of Thieves.

Crocs x Xbox Jibbitz (źródło: Microsoft)

Fani są wybredni, a Xbox ma już doświadczenie z projektami, które dzielą społeczność. Najświeższy przykład poważnego sprzętu to handheldy ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, stworzone wspólnie z Asusem, które nie spotkały się z najlepszym przyjęciem graczy.

Jeśli uważacie, że najnowszy sprzęt jest – lekko mówiąc – cringowy, to muszę zaznaczyć, że w swoich Crocsach chodzę już od dobrych paru lat i są bardzo wygodne.

Dostępność i cena

Doniesienia ze środowiska sugerowały, że najnowsza platforma będzie celować w segment premium, a omawiane klapki mogą być częścią właśnie tego segmentu.

Współpraca Crocs i Xbox to edycja limitowana pod względem liczby sztuk i, jak na razie, dostępna na amerykańskiej stronie producenta w cenie 80 dolarów za klapki i 20 dolarów za wpinki Jibbitz.