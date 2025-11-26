Ty robisz to, co zawsze, a Samsung daje Ci prezent

Samsungowi ewidentnie włączył się świąteczny tryb, bo właśnie ruszył z kolejną akcją, w której rozdaje swoje urządzenia. Tym razem, aby dostać prezent, nie musisz kupować żadnego innego sprzętu z rodziny Galaxy, a jedynie robić to, co wiele osób robi i tak – płacić z użyciem Samsung Pay, z którego możemy korzystać w Polsce oficjalnie od końca października.

Korzystasz z aplikacji Samsung Wallet? Możesz otrzymać w prezencie słuchawki

Nagrodą za korzystanie z tej płatniczej aplikacji są słuchawki Samsung Galaxy Buds FE, testowane przez Kubę jakieś 2 lata temu. Miał o nich sporo dobrego do powiedzenia – chwalił jakość dźwięku podczas słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych, skuteczność wygłuszania hałasów z otoczenia, wygodę użytkowania, jak i solidność konstrukcji. Ostatecznie przyznał im notę 7,5/10, przy czym spory wpływ miała na nią wysoka cena.

Przejdźmy jednak do akcji. Aby otrzymać nagrodę w postaci słuchawek Samsung Galaxy Buds FE musisz zebrać 5 wirtualnych pieczątek w Samsung Wallet. Pieczątkę dostaniesz za każdą dokonaną płatność przy użyciu Samsung Pay. Tylko uwaga: jednego dnia możesz zdobyć maksymalnie 2 pieczątki (nawet jeśli wykonasz więcej transakcji, nie uzyskasz kolejnych).

Samsung Galaxy Buds FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Obowiązują limity – nie tylko czasowe

Akcja trwa do 14 grudnia 2025 roku, ale nie jest to jedyne ograniczenie. Limitowana jest także pula nagród – Samsung ma do rozdania 2000 urządzeń, a zasada jest prosta i stara jak świat: kto pierwszy, ten lepszy.

Jeśli uda Ci się uzbierać 5 pieczątek do połowy grudnia, musisz jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy, który – wraz z pełnym regulaminem – znajduje się w aplikacji Samsung Wallet, w sekcji Promocje.

Samsung rozdaje prezenty

We wstępie napisałem, że jest to kolejna akcja Samsunga. Być może wiesz, a być może umknęły Ci wiadomości, że:

Przedświąteczny szał w pełni!

Aaaa, to jeszcze nie wszystko. Robiąc zakupy na Samsung.pl powyżej 1500 złotych, zaoszczędzicie 100 złotych. Wystarczy skorzystać z kodu KASIA100BF. Kod jest ważny do 2.12.2025.