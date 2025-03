Nowa funkcja WhatsApp ma zwiększyć bezpieczeństwo

WhatsApp przygotowuje nową funkcję, która pozwoli użytkownikom lepiej kontrolować swoją prywatność. Chodzi o zarządzanie widocznością linków do profili społecznościowych dodawanych do aplikacji. Meta postawiła na rozwiązania, które dadzą użytkownikom pełną kontrolę nad tym, kto może zobaczyć ich profilowe odnośniki. Dziwne, że dopiero teraz.

WhatsApp pozwoli kontrolować, co znajduje się w Twoim profilu

WhatsApp od dawna rozwija funkcje związane z prywatnością i udostępnia kolejne nowości, ale tym razem zmiany dotyczą nowości, która pojawiła się w kodzie aplikacji stosunkowo niedawno. Chodzi o możliwość dodawania do swojego profilu linków do innych platform społecznościowych, takich jak Instagram. To rozwiązanie, które może ułatwić użytkownikom dzielenie się swoimi profilami, ale jednocześnie niesie pewne ryzyko – nie każdy chce, aby każdy kontakt miał dostęp do takich informacji.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, WhatsApp wprowadza więc opcję zarządzania widocznością linków. Użytkownicy będą mogli zdecydować, kto zobaczy dodane przez nich odnośniki. Do wyboru będą cztery poziomy prywatności:

Wszyscy – każdy użytkownik WhatsAppa, nawet jeśli nie znajduje się na liście kontaktów, zobaczy link do profilu.

Moje kontakty – odnośnik będzie widoczny tylko dla osób zapisanych w książce adresowej.

Moje kontakty z wyjątkiem… – możliwość ukrycia linku przed wybranymi kontaktami.

Nikt – całkowite ukrycie linków przed innymi użytkownikami.

Dzięki temu rozwiązaniu każdy będzie mógł dopasować widoczność swoich profili do własnych preferencji. Funkcja ta nie trafiła jeszcze do wszystko użytkowników, ale zmierza do testerów wersji Beta. Serwis WABetainfo odnalazł ją w kodzie wersji WhatsApp 2.25.5.19 dla systemu Android.

źródło: WABetaInfo

Bezpieczeństwo i większa kontrola nad prywatnością

Bardzo dziwne, że dopiero teraz WhatsApp zdecydował się na takie rozwiązanie. W końcu nie każdy chce, aby jego profil na Instagramie czy innej platformie był dostępny dla przypadkowych osób. Warto dodać jednak, że funkcja ta jest opcjonalna. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą dodawać żadnych linków, jeśli nie chcą.

Jeśli jednak zdecydują się na ich umieszczenie w profilu, będą mogli w dowolnym momencie zmieniać ich widoczność. To dobre rozwiązanie dla osób, które czasem chcą udostępniać swoje profile innym, ale niekoniecznie wszystkim użytkownikom.

Nowa funkcja jest obecnie w fazie testów i na razie dostępna jedynie w wersji beta aplikacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce trafi do stabilnej wersji WhatsAppa i stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników.