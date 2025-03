Nowa hulajnoga Xiaomi ma w nazwie „Max”. I to nie jest przypadek

Do Europy wjechała nowa elektryczna hulajnoga Xiaomi: Electric Scooter 5 Max. Bardzo mocny silnik i długi czas pracy to jej najważniejsze cechy charakterystyczne, choć zdecydowanie nie są to jedyne powody, dla których warto się nią zainteresować.

Polska premiera hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Elektryczna hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Max dołącza do rodziny zaprezentowanej na początku 2025 roku – już w styczniu producent przedstawił bowiem podstawowy model Xiaomi Electric Scooter 5, wraz z wariantami Pro oraz Elite. Podczas targów MWC 2025 można zobaczyć ją z bliska i od razu też udać się na zakupy, gdyż pojazd oficjalnie zadebiutował w sprzedaży.

Dopisek Max w nazwie nie wziął się znikąd. Przede wszystkim hulajnoga została wyposażona w silnik, którego moc sięga aż 1000 W. Dzięki temu dynamicznie osiągać ma maksymalną prędkość, wynoszącą 25 km/h, jak również bez trudu pokonywać wzniesienia do 22%. O to, by przy tym wszystkim zachować wysoką płynność jazdy i pierwszorzędny komfort, dba natomiast podwójny system amortyzatorów – zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Hulajnoga ma też duże, 10-calowe kółka oraz szeroki podest (178 mm), a podwójne hamulce z systemem E-ABS mają zapewniać bezpieczeństwo podczas jazdy. Podobnie zresztą jak oświetlenie z przodu, z tyłu i z boku, któremu towarzyszą jeszcze kierunkowskazy na kierownicy.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 5 Max może również pochwalić się akumulatorem o pojemności aż 477 Wh, co – według producenta – przekłada się nawet na 60 km zasięgu. Jego ładowanie trwa przez to dość długo (około 9 godzin), ale można dokupić szybką ładowarkę, by skrócić ten czas do zaledwie 3 godzin. Producent nie zapomniał też o odpowiednich zabezpieczeniach baterii.

Konstrukcja hulajnogi została wykonana ze stali niestopowej i wytrzymuje obciążenie do 120 kg. Jest też odporna na wodę (w klasie IPX5). Jeśli zaś chodzi o wymiary, to długość pojazdu wynosi 1194 mm, wysokość 1272 mm (lub 583 mm – po złożeniu), a szerokość kierownicy to 586 mm. Waga: 22,3 kg. Dopełnieniem całości jest zaś intuicyjny i czytelny panel sterowania na kierownicy, przy czym do obsługi można wykorzystać również aplikację na telefon.

Ile kosztuje hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 5 Max w Polsce?

Polska cena hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 5 Max została ustalona na 3199 złotych. Jak na pojazd tej marki jest więc drogi, ale wydaje mi się, że specyfikacja to uzasadnia. Jeśli chcesz ją kupić, możesz to zrobić choćby poprzez autoryzowany sklep producenta na Allegro (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).

Podczas targów MWC 2025 chiński producent pokazał dużo więcej nowości. Zaczęło się od polskiej premiery serii Xiaomi 15, ale uwagę skutecznie przykuwają też nowe tablety Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro, wypasione słuchawki Xiaomi Buds 5 Pro oraz dwa cacka na nadgarstki – Xiaomi Watch S4 i Xiaomi Smart Band 9 Pro.