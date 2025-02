Google wie jak ulepszyć piloty. Wystarczy jedna zmiana

W portfolio produktów Google znajdziemy przystawki Smart TV. To naprawdę dobre urządzenia, aczkolwiek ich piloty mogłoby wreszcie otrzymać jedno niewielkie, ale zdecydowanie odczuwalne ulepszenie. Z najnowszych informacji wynika, że niebawem przydatna zmiana może zostać wdrożona.

Oglądasz filmy w nocy? Pomysł Google powinien Ci się spodobać

W 2024 roku zadebiutował Google TV Streamer, czyli jeden z lepszych wyborów, gdy chcemy do telewizora dodać Google TV. Owszem, jest urządzenie dość drogie, jak na przystawkę Smart TV, ale z drugiej strony ma chociażby dobre wsparcie firmy z Mountain View. Co więcej, osoby chcące zaoszczędzić mogą przecież sięgnąć po przykładowo przystawkę Xiaomi, która też działa pod kontrolą Google TV.

Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z wartym uwagi sprzętem, ale nie oznacza to, że jest idealnie. Przykładowo nie brakuje głosów, że pilot powinien być podświetlany, aby ułatwić obsługę nocą. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości takie narzekania nie będą już występować.

W najnowszej aktualizacji Google TV Streamer znaleziono ciągi znaków, które zapowiadają wprowadzenie obsługi podświetlanych przycisków do pilota. Oczywiście to rozwiązanie z wiadomych względów nie zostanie dodane do już obecnego pilota, ale jest niemała szansa, że pojawi się w jego ulepszonej wersji.

Kod wskazuje, że użytkownik do dyspozycji otrzyma trzy tryby podświetlania. Pierwszy „Nigdy” to po prostu wyłączone podświetlanie przycisków. Drugi o nazwie „Standard” to aktywacja podświetlenia na pięć sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku. Z kolei tryb „Zaplanowane” działa jak ten drugi, ale tylko między 18:00 a 6:00. Można spodziewać się, że dostępna będzie opcja ustawienia innych godzin.

Skorzystać mogą też inne urządzenia

Ewentualnie pojawienie się nowego/odświeżonego pilota do Google TV Streamer nie jest pewne. To tylko jeden ze scenariuszy, które wymieniane są na podstawie odkrytego kodu. Owszem jest on prawdopodobny, ale 100% pewności nie możemy mieć.

Nawet jeśli taki pilot się nie pojawi albo będziemy musieli dłużej poczekać, to zmiana szykowana przez firmę powinna wpłynąć na urządzenia z Google TV innych producentów. Po prostu gotowy kod powinien zachęcić do wprowadzenia pilotów z funkcją podświetlenia przycisków.

Oczywiście teraz jest też to możliwe, aczkolwiek implementacja takiej funkcjonalności leży wyłącznie po stronie producentów sprzętu, co wymaga większego nakładu pracy.