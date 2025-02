iPhone 16e zadebiutował. Co oferuje nowy, budżetowy smartfon Apple?

Apple zaprezentowało nowy smartfon. Nazywa się on iPhone 16e i obecnie jest tym najtańszym w ofercie. Oczywiście niska cena wiążę się z pewnymi kompromisami.

Co oferuje iPhone 16e?

Opublikowany kilka dni temu przez Tima Cooka post na platformie X zapowiadał premierę nowego produktu. Co prawda, dyrektor generalny Apple nie wskazał, co dokładnie zobaczymy, ale wszyscy już wiedzieli, że będzie to iPhone 16e. Znaczy się ta nazwa nie była wówczas pewna, ale była wymienia wśród tych prawdopodobnych.

Niestety, premiera delikatnie rozczarowuje, bo większość informacji, w tym nawet wygląd, poznaliśmy już wcześniej. Z drugiej strony, to tylko budżetowy iPhone, wykastrowany względem podstawowych modeli i zdecydowanie odbiegający od tego, co w tej cenie oferuje konkurencja z Androidem. Po prostu – niezależnie od liczby i jakości wcześniejszych przecieków – premiera byłaby i tak średnio ekscytująca.

iPhone 16e wyposażony jest w 6,1-calowy ekran Super Retina XDR (technologia OLED). Rozdzielczość to 2532 na 1170 pikseli, co przekłada się na 460 ppi. Jasność maks. 800 nitów (typowo), jasność szczytowa 1200 nitów (HDR). Sercem urządzenia jest procesor Apple A18, czyli układ znany z iPhone’a 16 Plus i podstawowego modelu 16. Towarzyszy mu 8 GB RAM. Co prawda, Apple nigdzie nie podaje ile pamięci RAM trafiło na pokład smartfona, ale obsługa Apple Intelligence wskazuje, że musi to być 8 GB RAM (więcej raczej nie, bo 8 GB mają nawet topowe „Szesnastki” Pro).

Zależnie od wybranej wersji, użytkownik do dyspozycji otrzymuje 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Chyba nie muszę dodawać, że iPhone 16e nie oferuje gniazda na kartę pamięci. Firma Tima Cooka nie podała pojemności akumulatora i tylko poinformowała, że smartfon zapewnia do 26 godzin podstawowego odtwarzania wideo, do 21 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo i do 90 godzin odtwarzania dźwięku. Po 30 minutach na ładowarce (zasilacz o mocy 20 W lub większej) osiągniemy około 50% poziomu naładowania. Obsługiwane jest też ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi, ale zabrakło MagSafe.

Z tyłu obudowy znalazł się tylko jeden aparat – 48 Mpix, 26 mm, przysłona ƒ/1.6, system OIS, hybrydowy Focus Pixels, zdjęcia o rozdzielczości 24 Mpix i 48 Mpix. Możemy łatwo przełączyć się na 2-krotny zoom, aczkolwiek wówczas zdjęcia mają rozdzielczość 12 Mpix. Maksymalnie dostępny jest 10-krotny zoom cyfrowy. Z przodu znalazł się aparat 12 Mpix z ƒ/1.9.

Przedni aparat, co już pewnie zauważyliście na grafikach, trafił do wycięcia na górze ekranu. Niestety, zabrakło dynamicznej wyspy znanej z droższych modeli. Jedyne biometryczne zabezpieczenie to Face ID. Na lewym boku znajduje się przycisk czynności, którego działanie opisał Jakub w recenzji iPhone’a 16 Pro Max. Mamy jeszcze NFC, Bluetooth 5.3, Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2×2 MIMO czy obsługę 5G. Przy modemie 5G warto się na chwilę zatrzymać – iPhone 16e to pierwszy smartfon z autorskim chipem C1.

iPhone 16e – cena i dostępność

Apple postawiło na konstrukcję z aluminium, warstwę Ceramic Shield z przodu i tył obudowy ze szkła. Jeśli chodzi o warianty kolorystyczne, to iPhone 16e dostępny jest tylko w kolorze białym lub czarnym. Ceny startują od 2999 złotych za wariant 128 GB, za 3499 złotych dostaniemy wersję 256 GB, a na 4499 złotych została wyceniona wersja 512 GB. Tak, to budżetowy iPhone, ale nie budżetowy smartfon.

Przedsprzedaż startuje 21 lutego od godziny 14:00. Smartfon w sprzedaży będzie dostępny od 28 lutego. Warto dodać, że to najtańszy iPhone w sklepie Apple. Ceny za model iPhone 15 zaczynają się od 3499 złotych.