Jedną ładowarką Hama naładujesz szybko nawet 5 urządzeń

Ładowarka taka jak ta to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy korzystają na co dzień z więcej niż tylko jednego urządzenia. Dzięki Hama GaN 140 W będzie można naładować je szybko lub nawet bardzo szybko. Równocześnie do sprzedaży w Polsce trafia ładowarka Hama GaN 65 W.

Ładowarka Hama GaN 140 W naładuje szybko nawet 5 urządzeń równocześnie

Przeciętna ładowarka pozwala ładować tylko jedno urządzenie jednocześnie, a ponieważ coraz więcej osób korzysta nie tylko ze smartfona, ale też tabletu, smartwatcha, słuchawek, głośników i/lub laptopa, ładowarka z większą liczbą portów staje się atrakcyjną propozycją.

Tego typu konstrukcji jest w sklepach coraz więcej. Teraz dołączają do tego grona ładowarki Hama GaN 140 W i Hama GaN 65 W. Różnią się one nie tylko (łączną) mocą, ale też liczbą złączy – pierwszy z ww. modeli ma pięć portów, a drugi cztery. Oba obsługują technologię szybkiego ładowania Power Delivery (PD) oraz Qualcomm Quick Charge 3.0.

W obu przypadkach producent wykorzystał też azotek galu (GaN), co umożliwiło mu zmniejszenie rozmiaru zasilaczy oraz pomogło niemal całkowicie wyeliminować nagrzewanie się podczas ładowania. To coraz popularniejsza technologia, choć wciąż nie jest ona standardem.

Ładowarka Hama GaN 140 W ma wymiary 10,1×3,1×7 mm i waży 410 gramów oraz oferuje trzy porty USB-C i dwa USB-A. Jeden port USB-C obsługuje moc 140 W, drugi – 100 W, a trzeci 30 W, natomiast porty USB-C kolejno 18 W i 12 W.

Ładowarka Hama GaN 140 W (źródło: Hama)

Ładowarka Hama GaN 65 W ma natomiast wymiary 9×6,7×2,6 cm i waży 304 gramy oraz oferuje dwa złącza obsługujące moc do 65 W i dwa USB-A, które mogą ładować podłączone urządzenia z mocą 18 W. Co ważne: do obu zasilaczy producent dodaje przewód o długości 1,5 metra – nie wpina się ich bezpośrednio do gniazdka.

Ładowarka Hama GaN 65 W (źródło: Hama)

To dość oryginalne podejście, ale może okazać się bardzo wygodne, ponieważ tym samym można położyć ładowarkę na biurku czy stoliku. Dzięki temu nie trzeba będzie schylać się do gniazdka, aby wpiąć kabel do ładowania smartfona, tabletu, smartwatcha czy laptopa.

Ile kosztuje ładowarka Hama GaN 140 W i Hama GaN 65 W?

Ładowarka o mocy 65 W kosztuje 169,90 złotych, natomiast za model o mocy 140 W trzeba zapłacić 299,90 złotych. Oba zasilacze występują wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej.