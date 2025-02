Nowe gimbale DJI. Stabilizacja na wyższym poziomie

DJI Osmo Mobile 7 i Osmo Mobile 7P to najnowsze gimbale do smartfonów. Mają wyróżniając się wyjątkowo sprawną stabilizacją i szeregiem dodatkowych atutów, które docenią vlogerzy, twórcy treści, jak i amatorzy filmowania.

Długo już nie pojawiały się nowe gimbale od DJI – premiera Osmo Mobile 6 miała miejsce w 2022 roku. Warto jednak było czekać, bo Siódemki prezentują się naprawdę nieźle.

Gimbale z serii DJI Osmo Mobile 7 są lekkie i… sprytne

Gimbale z serii DJI Osmo Mobile 7 ważą jedynie 300-368 gramów, a mają być w stanie zaoferować wyjątkowo skuteczną stabilizację trójosiową z algorytmami eliminującymi drgania oraz niezawodne śledzenie obiektów. Przeznaczone do współpracy ze smartfonami akcesoria cechują się także prostotą obsługi, ulepszonym zaciskiem magnetycznym i szybkim rozkładaniem zintegrowanego statywu – a przynajmniej tak zapewnia ich producent.

DJI Osmo Mobile 7P (fot. DJI)

Wśród ważnych cech tych akcesoriów znajduje się obsługa technologii ActiveTrack 7.0, której zadanie polega na automatycznym utrzymywaniu danego obiektu w centrum kadru. Co więcej, możliwe jest równoczesne śledzenie większej liczby obiektów i przełączanie się między nimi za pomocą jednego dotknięcia.

Seria DJI Osmo Mobile 7 to także DynamicZoom (efekt dynamicznego przybliżania i oddalania), tryb familijny (automatycznie dostosowujący parametry do nagrań rodzinnych) oraz ShotGuides (czyli – po prostu – podpowiedzi). Czas pracy w przypadku obu modeli sięga zaś 10 godzin.

Wielofunkcyjny moduł to świetny dodatek

Jedną z nowości w tej serii jest też wielofunkcyjny moduł instalowany za pomocą klipsa magnetycznego. Jego podstawową funkcją jest obsługa technologii ActiveTrack 7.0 bez konieczności korzystania z aplikacji Dji Mimo.

DJI Osmo Mobile 7P (fot. DJI)

Moduł ma też zintegrowane oświetlenie i pozwala na dostosowywanie parametrów światła (temperatury barwowej czy poziomów jasności). Dodatkowe akcesorium może też działać jako odbiornik mikrofonu. Do tego obsługuje gesty. W Osmo Mobile 7P moduł jest dołączony do zestawu, a do Osmo Mobile 7 można go ewentualnie dokupić.

Poza obecnością modułu gimbal DJI Osmo Mobile 7P wyróżnia się również teleskopowym wysięgnikiem ułatwiającym kadrowanie i robienie selfie oraz bocznym pokrętłem do regulacji zoomu i ostrości.

Ile kosztują gimbale DJI Osmo Mobile 7 i Osmo Mobile 7P?

Oba gimbale są już dostępne w sprzedaży, także na polskim rynku. DJI Osmo Mobile 7 kosztuje 459 złotych, a cena Osmo Mobile 7P wynosi 729 złotych.