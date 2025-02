Nowa funkcja YouTube na telewizorach przyda się na domówkach

Użytkownicy zauważyli nową funkcję odtwarzania teledysków na platformie YouTube na telewizorach z Android TV. Na czym polega ta opcja?

YouTube na telewizorach coraz bardziej funkcjonalny

Aplikacja YouTube na telewizorach zyskała sporo użytkowników w 2024 roku. Treści z platformy należącej do Google są wyświetlane coraz częściej na dużych, domowych ekranach. W raporcie zaznaczono, że największym zainteresowaniem cieszyły się programy sportowe i przeznaczone dla dzieci, a także podcasty, których w ciągu miesiąca średnio słuchano przez aż 400 milionów godzin.

W związku z rosnącą popularnością Google zapowiedziało kilka nowości, które w przyszłości zasilą aplikację na telewizory. YouTube m.in. ma w planach zabezpieczyć platformę przed dziećmi – rodzice i opiekunowie otrzymają możliwość wprowadzenia kodu rodzicielskiego. Technologiczny gigant sięga też coraz częściej po sztuczną inteligencję.

To jednak nie koniec. Na telewizorach z Android TV zauważono nową funkcję wyświetlania teledysków, która nieco przypomina opcję znaną z YouTube Music. Na czym polega ta nowinka i czy jest już u Ciebie dostępna?

YouTube na Android TV z nową funkcją odtwarzania

W aplikacji YouTube na Android TV, nad paskiem odtwarzania, można natknąć się na nowy przycisk w kształcie oka, ulokowany pomiędzy przyciskami „Lubię/Nie lubię” oraz „Zapisz”. Funkcja została oznaczona jako „Display” i u niektórych użytkowników wyświetla się podczas odtwarzania teledysku.

Po kliknięciu w nowy przycisk za pomocą telewizyjnego pilota wyświetlane są trzy opcje: Artwork, Lyrics i Video. Domyślnie wybrana jest opcja odtwarzania samego wideo. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na opcję Artwork (Grafika), na dużym ekranie wyświetli się okładka albumu, z którego pochodzi dana piosenka. W przypadku Lyrics (Napisy) pojawi się ta sama okładka wraz z tekstem utworu.

Funkcja wyświetlania tekstu piosenki w aplikacji YouTube na telewizorach (źródło: Android Authority)

Jak zaznacza 9to5google, opcja ta jest już dostępna dla użytkowników YouTube na Android TV. Aplikacja musi zostać zaktualizowana do wersji minimum 5.22+. W moim przypadku funkcja nadal nie jest dostępna, pomimo zaktualizowanej apki do wersji 5.22.302. Możliwe więc, że dostępność przycisku „Display” jest na ten moment ograniczona, ale jak już się pojawi, to z pewnością przyda się w organizacji domowego karaoke.