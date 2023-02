Google pomoże zapobiec samobójstwom w Polsce. O co chodzi?

W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba prób samobójczych oraz samych samobójstw. Wiele osób planujących targnąć się na swoje życie zaczyna szukać informacji na ten temat w sieci. Jednym z najpopularniejszych miejsc poszukiwań staje się wówczas wyszukiwarka Google. Teraz gigant technologiczny ma wprowadza zmiany w wynikach wyszukiwania, które mają zapobiec samobójstwom.

Rzecznik Praw Dziecka bije na alarm

Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak, szczególną uwagę zwraca na to, że problem samobójstw w coraz większej mierze dotyczy osób nieletnich. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 2000 prób samobójczych wśród osób do 18. roku życia, z czego 156 zakończyło się tragicznie. Pawlak podkreśla, że to równoznaczne ze stratą pięciu lub sześciu klas w szkole.

Rzecznik sam mówi, że bije na alarm, ponieważ już w styczniu tego odnotowano 15 samobójstw wśród nieletnich. Do tego od początku tego roku specjaliści telefonu zaufania pomogli ponad 70 dzieciom, które mówiły o swoich zamiarach pozbawienia się życia. Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że 70 takich prób to czarny rekord i tragiczna liczba, biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku taką liczbę zgłoszeń osiągało się przez sześć miesięcy.

Mikołaj Pawlak przypomniał również wyniki badań wykonanych na jego zlecenie. Podkreślił on, że wśród najmłodszej grupy wiekowej (w badaniu brali udział uczniowie od II klasy szkoły podstawowej) smutek odczuwa 17% dzieci, a zaledwie 8% rodziców to zauważa. W starszych grupach odsetek uczniów odczuwających smutek rośnie. Wprost proporcjonalnie do tego, spada zdolność zaobserwowania tego przez ich rodziców.

Google pomoże zapobiegać samobójstwom

Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że udało się mu porozumieć z firmą Google. Teraz gdy ktoś wpisze w wyszukiwarkę słowa klucze, takie jak: samobójstwo, nie chce żyć, jak się zabić itd., to Google na pierwszym miejscu wyświetli odnośniki do stron z telefonami zaufania.

Wyniki wyszukiwania Google po wpisaniu frazy dotyczącej samobójstwa (fot. Piotr Bukańki | Tabletowo.pl)

Mam nadzieję, że dla osoby, która szuka takich porad w sieci, widok numeru telefonu zaufania będzie impulsem, żeby – zanim zdecyduje się na nieodwracalny krok – najpierw zadzwonić i dać sobie jeszcze jedną szansę na pomoc. Jest także strona internetowa tego telefonu, a na niej czat, bo przecież dzieci nie zawsze chcą rozmawiać – wolą napisać, są przyzwyczajone do takiego komunikowania się z rówieśnikami. Często, nawet kiedy siedzą obok siebie, to i tak do siebie piszą. Mikołaj Pawlak – RPD dla WirtualneMedia.pl

Rzecznik podkreślił również, że nawet jeśli ktoś wpisze słowa klucze z błędami, to algorytm i tak zadziała wyświetlając na pierwszym miejscu strony oferujące pomoc, zamiast poradników jak odebrać sobie życie. Mikołaj Pawlak wyraził wdzięczność dla marki Google za to, że „dostrzegła, jak wielkim problemem są samobójstwa i wyraziła chęć przeciwdziałania temu tragicznemu zjawisku”.

Przy okazji wprowadzenia takich rozwiązań przez Google warto przypomnieć, że Facebook także monitoruje aktywność użytkowników pod kątem treści zawierających informacje o samobójstwie. Na stronie pomocy Meta znajdują się informacje, z których wynika, że Facebook zezwala na dyskusje na temat samobójstw i samookaleczenia, ale nie na promowanie tych zachowań.

W niektórych przypadkach platforma ogranicza dostępność treści do osób powyżej 18. roku życia, a także dodaje do postu specjalną planszę, która zawiera podstawowe informacje jak pomóc sobie, lub osobie która myśli o targnięciu się na własne życie.