Dzień bezpiecznego internetu – tak Apple, Google i Microsoft dbają o bezpieczeństwo Waszych dzieci (i Was samych)

Dzieci muszą korzystać z internetu. Z racji swojego wieku są podatne na wiele zagrożeń, czyhających w sieci. Ich rodzice/opiekunowie mogą jednak zadbać o ich bezpieczeństwo. Szczególnie że giganci technologiczni chętnie im w tym pomogą.

Tak Apple pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojego dziecka

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada właśnie dziś, 7 lutego. Bynajmniej nie oznacza to, że tylko dziś trzeba się interesować bezpieczeństwem w sieci – wręcz przeciwnie, to pretekst, aby poruszyć tę bardzo ważną kwestię. Trudno oczekiwać, że dziecko naturalnie będzie wiedziało, jak zachowywać się w internecie, jeśli w świecie realnym dopiero uczy się, jak należy postępować, a czego trzeba unikać i się wystrzegać. Na szczęście rodziców/opiekunów wspierają w tym giganci technologiczni. Wspierają, nie wyręczają – obowiązkiem dorosłego jest wykorzystanie dostępnych narzędzi.

źródło: Apple

Na przykład Apple z okazji tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowało m.in. niezwykle ważne i cenne (oraz – co nie mniej ważne – bezpłatne) sesje edukacyjne online i w swoich sklepach stacjonarnych, podczas których dorośli mogą dowiedzieć się, jak wykorzystać dostępne narzędzia, mające na celu ochronę dzieci. Wśród nich jest m.in. możliwość założenia konta dla dziecka w ramach chmury rodzinnej oraz ustalenia limitu czasu przed ekranem i blokady aplikacji o określonych porach dnia, a także wybrania kontaktów, z którymi dziecko może się komunikować.

Stworzone przez Apple mechanizmy pozwalają również ograniczyć możliwość pobierania aplikacji wyłącznie do programów odpowiednich do wieku dziecka (ponadto rodzic/opiekun może zaakceptować lub odrzucić prośbę o zakup lub pobranie aplikacji) oraz wyświetlają ostrzeżenia, jeśli dziecko odbierze lub spróbuje wysłać zdjęcia zawierające nagość. Ponadto aplikacja Wiadomości wykrywa i zamazuje nieodpowiednie obrazy oraz udostępnia materiały informacyjne stosowne do wieku dziecka.

Wszystkie funkcje nadzoru rodzicielskiego wymienione i opisane są szczegółowo na stronie internetowej Apple – jak najbardziej warto poświęcić chwilę, aby się z nimi zapoznać, w końcu chodzi o bezpieczeństwo najważniejszych osób w Waszym życiu.

Google również stara się zadbać o bezpieczeństwo – zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników internetu

Gigant z Mountain View wykorzystał Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 do ogłoszenia nowego partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa online z Międzynarodową Fundacją Systemów Wyborczych (IFES), aby pomóc chronić osoby wysokiego ryzyka na całym świecie oraz uruchomienia nowej dotacji w wysokości 1 mln dolarów dla Impact Amplifier Africa Online Safety Fund.

Ponadto Google poinformowało, że w najbliższych tygodniach rozpocznie beta testy wykrywania spamu w Dysku Google – pojawi się nowy widok dla treści, które zostały automatycznie sklasyfikowane lub zgłoszone ręcznie jako spam, podobnie jak obecnie działa to już w Gmailu. Amerykański zapowiedział też wdrożenie wsparcia dla weryfikacji za pomocą czytnika linii papilarnych na wybranych komputerach podczas korzystania z Menadżera haseł w Chrome. Z kolei na iOS zostanie dodana funkcja blokady dostępu do aplikacji Google za pomocą Face ID.

Jeżeli zaś chodzi o bezpieczeństwo dzieci w internecie, to warto (należy) korzystać z Family Link – to bezpłatne narzędzie, które pozwala być na bieżąco z tym, co dziecko robi w internecie. Proces konfiguracji jest szczegółowo opisany na stronie pomocy Google. Przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2023 amerykańska korporacja zapowiedziała wprowadzenie w ciągu najbliższych miesięcy rozwiązania, które spowoduje rozmycie nieodpowiednich dla dzieci obrazów w wynikach wyszukiwania. Jest ono już dostępne, gdy jest włączony filtr SafeSearch, ale w niedalekiej przyszłości aktywuje się ono automatycznie też wtedy, gdy wspomniany filtr nie jest włączony.

źródło: Google

Ponadto Google udostępniło nową playlistę w YouTube Kids – Build a Safer Internet, która będzie zawierała treści zwiększające świadomość na temat bezpiecznego, odpowiedzialnego i pozytywnego korzystania z technologii dla rodzin – nie tylko dla samych dzieci, ale też dorosłych.

Dzień Bezpiecznego Internetu nie jest obojętny również Microsoftowi

Microsoft to także wielka korporacja, z której produktów korzystają najmłodsi, dlatego – jak sam informuje – przez ostatnie sześć lat opowiada się za cyfrową uprzejmością, aby traktować tych, których spotykamy online z godnością i szacunkiem. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych firma dołączyła do Laboratorium Ochrony Dzieci w Internecie uruchomionego na Paryskim Forum Pokojowym w listopadzie 2022 roku oraz zapowiada, że nieustannie będzie współpracowała z decydentami na całym świecie, aby kształtować skuteczne, proporcjonalne reakcje, które pomogą uczynić internet bezpieczną przestrzenią dla wszystkich.

Podobnie jak Apple i Google, Microsoft też udostępnia szereg rozwiązań, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z technologii i internetu – warto sprawdzić Microsoft Family Safety oraz aplikację Xbox Family Settings.

Przy okazji Microsoft poinformował też o udostępnieniu programu edukacyjnego w konwencji gry o nazwie Privacy Prodigy, który jest skierowany do graczy w wieku od 7 do 18 lat i ma na celu nauczyć ich, jak mogą chronić swoje dane osobowe. Ponadto poznają różne rodzaje informacji i dowiedzą się, jak nimi zarządzać i czym mogą się dzielić. Privacy Prodigy jest dostępny w bibliotece lekcji Minecraft Education.