Samsung chce przywrócić usuniętą funkcję w serii Galaxy Z

Nie wszystkie decyzje Samsunga spotykają się z aprobatą klientów. Jednym z takich posunięć jest usunięcie wsparcia dla obsługi rysikiem w serii Galaxy Z Fold. Koreańczycy pracują jednak nad jej przywróceniem. To nie koniec dobrych wiadomości.

Składane smartfony Samsunga znów mogą obsługiwać rysik S Pen

Samsung Galaxy Z Fold 3, wprowadzony na rynek w 2021 roku, był pierwszym składanym smartfonem z serii Galaxy Z, który zapewnił wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen. Funkcję te oferowały później również Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Fold 5 i Samsung Galaxy Z Fold 6.

Następny, Samsung Galaxy Z Fold 7, został już pozbawiony wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen, podobnie jak najnowsze modele Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, zaprezentowane 22 lipca 2026 roku na Galaxy Unpacked w Londynie.

Jak się okazuje, Koreańczycy cały czas pracują nad rozwiązaniem, które pozwoli przywrócić wsparcie dla obsługi rysikiem w serii Galaxy Z Fold, ale nie sprawi, że grubość urządzenia będzie musiała zostać zwiększona w tym celu.

Co więcej, HS Moon oznajmił, że Samsung „szuka różnych sposobów na rozszerzenie dostępności jego zaawansowanych technologii” na inne linie produktowe, w tym funkcji Privacy Display, którą aktualnie oferuje wyłącznie smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra.

Jest zatem szansa, że pojawi się ona również na pokładzie składaków z serii Galaxy Z, aczkolwiek nie wiadomo, czy już w generacji, która zostanie zaprezentowana w 2027 roku.

Samsung ma zmienić strategię – będzie więcej flagowych smartfonów

Według informacji, przekazywanych przez południowokoreański serwis ETNews, Samsung ma zamiar zmienić swoją strategię w stosunku do flagowych smartfonów i zaprezentować po 4 modele w pierwszej i drugiej połowie 2027 roku.

Oznaczałoby to, że najpierw zadebiutują smartfony Samsung Galaxy S27, Samsung Galaxy S27+, Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra, a następnie modele Samsung Galaxy Z Fold 9, Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 9 i Samsung Galaxy Z TriFold 2. generacji.

Informacje te stoją w sprzeczności z niedawnymi doniesieniami, według których Galaxy Z Flip 8 miał być ostatnim smartfonem Samsunga z serii Galaxy Z Flip, a Galaxy Z TriFold 2. generacji zostałby zaprezentowany „później niż planowano”, ponieważ już w 2027 roku koreański producent miałby wprowadzić na rynek pierwszy smartfon z rozwijanym ekranem (a nie dopiero w pierwszej połowie 2028 roku).

Możliwe jednak też, że ostatecznie w drugiej połowie zadebiutują Samsung Galaxy Z Fold 9, Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra, Samsung Galaxy Z TriFold 2. generacji i Samsung Galaxy Z Slide. Na tę chwilę oba scenariusze są tak samo możliwe.