Samochody elektryczne są coraz chętniej wybierane w Polsce. Ich liczba ciągle rośnie

Polacy coraz chętniej wybierają samochody elektryczne. Jak wynika z Licznika Elektromobilności, ich liczba cały czas rośnie. Ciekawymi danymi postanowił również podzielić się Volkswagen.

Kierowcy nie kupują samochodów elektrycznych ponieważ infrastruktura jest słaba. Infrastruktura jest słaba ponieważ nie opłaca się budować kolejnych stacji przy małej liczbie samochodów elektrycznych. Mamy do czynienia z systemem naczyń połączonych, który na szczęście nie stanął w miejscu i w najbliższych latach najpewniej będziemy obserwować szereg pozytywnych zmian.

Niedawno informowaliśmy Was, że liczba rejestracji osobowych BEV-ów (BEV, ang. battery electric vehicles) pod koniec grudnia 2022 roku wyniosła 31249 sztuk, a PHEV-ów (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) mieliśmy 30321. Teraz, dzięki danym udostępnionym w ramach Licznika Elektromobilności, poznaliśmy liczbę samochodów elektrycznych po kolejnych 6 miesiącach i – jak pewnie się domyślacie – jest ich więcej na polskich drogach.

Z najnowszych danych dowiemy się, że pod koniec czerwca 2023 roku, w Polsce było zarejestrowanych łącznie 45214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Co więcej, w pierwszej połowie bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o 11489 sztuk, tj. o 72% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Pod koniec minionego miesiąca łącznie osobowych samochodów zelektryfikowanych, zarówno BEV-ów, jak i PHEV-ów, było zarejestrowanych 80232. Flota w pełni elektrycznych aut osobowych liczyła 40780 sztuk, a park hybryd typu plug-in 39452 sztuk. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4459 sztuk, z czego BEV-y stanowiły ponad 99%.

Z udostępnionych danych wynika jeszcze, że stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, których na koniec czerwca było aż 17888 sztuk. Zwiększa się również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która wyniosła 572426 sztuk. Wypada jeszcze wspomnieć, że pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 906 sztuk.

W czerwcu przekroczyliśmy 40 tys. bateryjnych samochodów osobowych w parku. Można przyjąć, że ta część parku przyrasta rok do roku o 80%. Podobną dynamikę, choć mniejszą liczbę pojazdów, obserwujemy w przypadku samochodów wodorowych. Warto zaznaczyć, że ciągle bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji bateryjnych samochodów dostawczych, bo tu wzrosty przekraczają 110%. Stabilnie rośnie, bo na poziomie 20% r/r liczba pojazdów hybrydowych. To wszystko pokazuje, że producenci pojazdów bardzo poważnie traktują decyzje władz europejskich i krajowych dotyczących przejścia na zeroemisyjne napędy i w ofercie występuje coraz więcej zero i niskoemisyjnych modeli.

Jakub Faryś, Prezes PZPM