Ford Fiesta może powrócić jako elektryk. Producent nie chce już spalinowego silnika

Ford Fiesta nie doczeka się już spalinowego następcy. Producent zrezygnował bowiem z dalszej produkcji tego naprawdę fajnego i uroczego przedstawiciela segmentu B. Możliwe jednak, że powróci on w elektrycznej wersji, która może okazać się całkiem przyjemnym wyborem do miasta.

Ford Fiesta może powrócić z silnikiem elektrycznym

Amerykański koncern, tak samo jak większość firm motoryzacyjnych, swoją przyszłość widzi w samochodach elektrycznych. Niewykluczone, że będzie to ciekawa przyszłość, co sugeruje elektryczny Mustang Mach-E, a także nowy Explorer. Najnowsze informacje wskazują, że w elektrycznej przyszłości znajdzie się też miejsce dla następcy modelu Fiesta.

Jak już wspomniałem na początku, Ford Fiesta w wersji spalinowej nie będzie produkowany. Ostatni egzemplarz zjechał z taśmy na początku lipca 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że producent całkowicie porzucił koncepcję niewielkiego, miejskiego samochodu.

Martin Sander, szef europejskiego oddziału Forda, stwierdził, że firma pozostawia otwarte drzwi w kwestii ożywienia nazwy Fiesta jako kompaktowego samochodu osobowego w przyszłości. Oczywiście należy wyjść z założenia, że będziemy mieli do czynienia z autem elektrycznym, z którymi Ford wiąże swoją przyszłość.

Ford Fiesta ST (fot. Ford)

Możliwe, że będzie powiązany z Volkswagenem

Elektryczny Ford Fiesta ma zostać oparty na platformie MEB, która została stworzona przez Volkswagena z myślą o samochodach elektrycznych. Warto dodać, że jest ona już stosowana w modelach ID.3 czy ID.7, a także trafiła do Audi Q4 e-tron. Co więcej, to właśnie na niej został zbudowany elektryczny Ford Explorer, a więc obie firmy mają już za sobą współpracę przy produkcji BEV-ów.

Najpewniej Ford Fiesta będzie zbliżony do koncepcyjnego Volkswagena ID.2, a możliwe, że powalczy o klienta również z tanią i niewielką Teslą, która podobno jest w planach Elona Muska. Najpewniej będzie to też niedrogie auto, które jak najbardziej może okazać się sporym hitem sprzedażowym.

Niestety, obecnie rewelacje na temat powrotu Fiesty nie zostały oficjalnie potwierdzone przez centralę Forda. Owszem, jest to prawdopodobny scenariusz, ale na jego realizację możemy jeszcze trochę poczekać. Wypada dodać, że Ford Fiesta w takim wariancie najpewniej będzie skierowany głównie na rynek europejski, bowiem u nas niewielkie samochody miejskie cieszą się sporą popularnością.