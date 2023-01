Coraz więcej samochodów elektrycznych jeździ po polskich drogach

Oczywiście wciąż w Polsce jest mniej samochodów elektrycznych niż chociażby w Niemczech, ale należy zauważyć, że cały czas ich przybywa. Co ciekawe, Polacy częściej wybierają elektryki niż hybrydy plug-in.

Rośnie liczba elektryków w Polsce

Dopiero co informowaliśmy Was, że liczba osobowych aut zelektryfikowanych w Polsce zbliża się do 60 tys. sztuk, a już teraz możemy ogłosić, że ten próg został przekroczony. Z danych, które zostały opublikowane w ramach Licznika Elektromobilności, wynika, że w pod koniec grudnia 2022 roku w Polsce było zarejestrowane 61570 samochodów zelektryfikowanych.

Warto mieć na uwadze, że pod uwagę brane są zarówno pełne elektryki (BEV-y), jak i również hybrydy plug-in (PHEV), w których to silnik spalinowy współpracuje z jednostką elektryczną. Liczba rejestracji BEV-ów pod koniec grudnia wyniosła 31249 sztuk, a PHEV-ów mieliśmy 30321.

Z raportu stworzonego przez przez PSPA i PZPM, dowiemy się jeszcze, że park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych pod koniec minionego roku liczył 3135 sztuk. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli – 16274 sztuk, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych – 475807 sztuk. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 821 sztuk.

Oczywiście należy nastawić, że w 2023 roku będziemy obserwować kolejne wzrosty. Tym bardziej, że na rynku cały czas pojawiają się nowe samochody elektryczne, które dla coraz większego grona klientów stają się równie dobrym lub nawet lepszym wyborem od aut spalinowych.

Jak wygląda sytuacja z ładowarkami?

Owszem wciąż mamy sporo do nadrobienia jeśli chodzi o infrastrukturę. Należy jednak zauważyć, że operatorzy cały czas otwierają nowe, szybkie ładowarki. Szkoda tylko, że ostatnio ceny stały się niezbyt przyjemne.

Według Licznika Elektromobilności pod koniec grudnia 2022 roku w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). Z czego 29% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Ponadto w grudniu uruchomiono 38 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (103 punkty).