Audi Q4 e-tron – elektryczny SUV, który korzysta z rozszerzonej rzeczywistości

Do elektrycznej rodziny z Ingolstadt dołączył właśnie kolejny model – Audi Q4 e-tron. Mamy do czynienia z SUV-em, który porusza się bezemisyjnie, a przy tym nafaszerowany jest najnowszą technologią.

Oferta elektrycznych samochodów Audi poszerzyła się o nowy model

Firma z charakterystycznymi czterema pierścieniami w logo na poważnie wzięła się za rozwój elektromobilności. Klienci mogą już sięgnąć po dwa SUV-y – e-tron i e-tron Sportback, a także sportowego e-trona GT. Co więcej, niebawem w salonach pojawi się Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron.

Nowy elektryk występuje w dwóch podstawowych wersjach, które różnią się przede wszystkim inaczej poprowadzoną linią dachu – w przypadku wariantu Sportback stylistyka wyraźnie nawiązuje do popularnych ostatnio „SUV-ów coupé”. Pozytywnie wpływa to na współczynnik oporu czołowego – 0,26 dla wersji Sportback i 0,28 dla podstawowego Audi Q4 e-tron.

Długość wynosi 4,59 m, szerokość 1,86 m, a wysokość to 1,63 m. Nie jest to więc duży SUV, ale dzięki odpowiednio sporej przestrzeni wewnątrz, powinien bez problemów zapewnić komfortową podróż 4-osobowej rodzinie. Zależnie od wybranego wariantu, otrzymamy do dyspozycji bagażnik o pojemności 520 lub 535 litrów, która po złożeniu tylnych foteli wzrośnie odpowiednio do 1490 lub 1460 litrów.

Niemcy chwalą się nie tylko bezemisyjnością, ale również ekologicznym podejściem w kwestii wykorzystanych materiałów. Przykładowo tapicerka foteli zawiera dużą domieszkę poliestru pochodzącego z recyklingu. W sportowym pakiecie stylistyki wnętrza S line na każde siedzenie wykorzystuje się około 26 przetworzonych, 1,5-litrowych plastikowych butelek.

Napęd quattro jako opcja i całkiem spory zasięg

Audi Q4 e-tron oparte jest na platformie MEB, która została zaprojektowana przez Volkswagena z myślą o samochodach elektrycznych. Podobnie jak w innych modelach opartych na MEB, klient może wybrać napęd na tył lub na wszystkie koła (quattro). Akumulatory zlokalizowane są w podłodze, co powinno zapewnić dobre właściwości jezdne.

Elektryk dostępny jest w trzech podstawowych wariantach różniących się mocą – 177 KM, 204 i 299 KM. Pojemność akumulatorów to z kolei 55 lub 82 kWh brutto, co pozwala na przejechanie ponad 500 km w odmianie o mocy 204 KM i napędzie na tył. Nie zabrakło również obsługi szybkich ładowarek – maksymalnie do 125 kW.

Uwagę zwraca nowoczesna technologia

Kierowca Audi Q4 e-tron, oczywiście po dokupieniu wyposażenia opcjonalnego, otrzyma naprawdę bogaty zestaw systemów wsparcia i bezpieczeństwa. Jak najbardziej możliwa jest autonomiczna jazda 2. poziomu. Warto jeszcze wspomnieć o reflektorach Matrix LED, a także o wyświetlaczu Head-Up z obsługą rozszerzonej rzeczywistości.

To pierwsze Audi, które wspiera AR. Dzięki temu, oprócz podstawowych wskazań, na przedniej szybie pojawiają się wirtualne obiekty, które sprawiają wrażenie nałożonych na otoczenie. Ma to pomóc chociażby podczas korzystania z nawigacji, a także funkcji aktywnego tempomatu.

We wnętrzu znalazły się dwa ekrany – pierwszy za kierownicą, a drugi, mający 11,6 cali, na środku deski rozdzielczej. Centralny wyświetlacz obsługuje się za pomocą dotyku lub komend głosowych, które według zapewnień producenta mają być dość naturalne. Nie zabrakło też obsługi Android Auto i Apple CarPlay.

Niestety, Audi Q4 e-tron nie będzie należeć do tanich SUV-ów. Jak podaje firma z Ingolstadt, ceny mają startować od 41900 euro, ale należy pamiętać, że producent uwzględnił tutaj dopłatę do elektryków w wysokości 9 tys. euro, która obowiązuje w Niemczech. Polskiego cennika jeszcze nie poznaliśmy.