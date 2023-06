Samochody Audi staną się biurami na kołach. Pojawi się nowa aplikacja

Rozpoczęcie pracy wcześniej, gdy jeszcze nie dojechaliśmy do biura lub możliwość jej wykonywania, gdy po prostu jedziemy samochodem – według Audi to dobry pomysł i trudno nie odmówić racji niemieckiej firmie. W związku z tym, w autach z „czterema pierścieniami” pojawi się nowa aplikacja.

Cyfrowe spotkania w samochodzie

Co można robić podczas jazdy samochodem? Przykładowo słuchać muzyki. Ewentualnie można ten czas wykorzystać bardziej produktywnie, aby później mieć więcej czasu na inne zadania w pracy lub po prostu więcej wolnego na różne przyjemności.

Oczywiście nie wszystko możemy zrobić w samochodzie, co wynika głównie ze względów bezpieczeństwa. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w tym czasie uczestniczyć w rozmowie. W związku z tym, firmy Cisco i Audi postanowiły wprowadzić aplikację Webex do aut niemieckiej marki.

Jak możemy przeczytać w opublikowanej informacji prasowej, Webex będzie pierwszą aplikacją do pracy hybrydowej dostępną w wybranych modelach Audi od roku modelowego 2024. Najnowsze rozwiązania są efektem współpracy z firmą programistyczną CARIAD z Grupy Volkswagen i spółką zależną Samsung HARMAN.

Aplikacje będzie można pobrać bezpośrednio w samochodzie, przechodząc do sklepu wbudowanego w system infotainment. Docelowo aplikacja pojawi się również w autach innych marek Grupy Volkswagen, a więc należy spodziewać się jej również w Volkswagenach, Skodach czy Seatach.

Dowiedzieliśmy się również, że aplikacja zapewni prostą konfigurację i nie będzie do niej potrzebny smartfon. Nie zabraknie funkcji bezpieczeństwa, w tym trybu tylko audio, gdy samochód jest w ruchu, aby zapewnić kierowcom możliwość uczestniczenia w spotkaniach bez odrywania wzroku od drogi. Dodatkowo, aby podnieść jakość audio, zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja (m.in. do usuwania szumów i optymalizacji głosu).

Sklep z aplikacjami w nowych modelach Audi

Od lipca 2023 roku sklep z aplikacjami, z którego można pobrać aplikację Webex, będzie dostępny w nowych modelach produkcyjnych Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron i e-tron GT w Europie, USA, Kanadzie, Meksyku i na rynkach zamorskich.

Co ciekawe, na wprowadzenie aplikacji Webex zdecydował się również Mercedes w nowej klasie E. Dodatkowo do wcześniej zaplanowanego spotkania będziemy mogli dołączyć bezpośrednio z poziomu Android Auto, co oznacza dostęp funkcji w wielu nowszych autach.