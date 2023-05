Kierowco, przygotuj się na te nowości w Android Auto

Podczas konferencji Google I/O 2023 gigant z Mountain View zapowiedział zarówno nowe urządzenia, jak i mnóstwo nowości w swoich produktach i usługach. Amerykanie poświęcili też trochę czasu Android Auto, czyli oprogramowaniu dedykowanemu samochodom. Sprawdź, z czego wkrótce będziesz mógł skorzystać.

Nowe funkcje w Android Auto

Google wylicza, że do końca 2023 roku przeprojektowany Android Auto będzie dostępny w blisko 200 mln aut. To ogromna baza użytkowników, dlatego gigant z Mountain View czuje powinność jego nieustannego rozwoju. Przy okazji konferencji Google I/O 2023 zapowiedział szereg nowych funkcji, z których już wkrótce będą mogli korzystać użytkownicy. Pierwszą będzie możliwość dołączenia do zaplanowanego spotkania w usługach Microsoft Teams, Webex firmy Cisco i Zoom bezpośrednio z poziomu systemu Android Auto.

źródło: Google

Gigant z Mountain View chce jednak, aby jego samochodowe oprogramowanie nie tylko pozwalało być (wygodniej) produktywnym, ale też zapewniało rozrywkę i ułatwiało komunikację. Amerykanie poinformowali, że producenci samochodów z wbudowanym Google mogą od teraz oferować również dostęp do YouTube – wybrani partnerzy, w tym Polestar i Volvo Cars, zobowiązali się do wprowadzenia tego doświadczenia do swoich pojazdów poprzez bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania.

Nie wiadomo jednak, czy uruchamianie filmów z YouTube w samochodzie będzie możliwe zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Firma w swoim wpisie na blogu pisze, że „dzięki temu będziesz mógł łatwo oglądać swoje ulubione filmy, jeśli na przykład czekasz na odbiór z krawężnika”, czym sugeruje, że użytkownicy będą oglądać wideo podczas postoju, co może być podyktowane względami bezpieczeństwa.

źródło: Google

Gigant z Mountain View poinformował również, że wprowadził GameSnacks do samochodów z wbudowanym Google, a wkrótce kierowcy zyskają też dostęp do takich tytułów, jak Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR i My Talking Tom Friends od wydawców takich, jak Vector Unit, FRVR and Outfit7 Limited.

Jeśli zaś chodzi o usprawnienie komunikacji, to Asystent Google w Android Auto zacznie podpowiadać inteligentne odpowiedzi, aby ułatwić użytkownikom szybkie odpowiadanie na wiadomości. Ta funkcja pojawi się jednak w samochodach z wbudowanym Google dopiero w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

źródło: Google

Google zapowiedziało też nowości dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Amerykańska firma poinformowała, że wprowadza globalnie do sklepu Google Play aplikację Waze, która jest już dostępna na Android Auto, dzięki czemu będzie można ją pobrać w każdym samochodzie z wbudowanym Google, w tym Chevrolet Blazer EV, który zadebiutuje jeszcze w tym roku.

źródło: Google

Gigant z Mountain View zapowiedział też wprowadzenie większej liczby funkcji dla posiadaczy pojazdów elektrycznych za pośrednictwem Waze w Android Auto i samochodach z wbudowanym Google. Jedną z nich jest możliwość wyszukania dostępnych stacji ładowania w pobliżu lub na trasie, które oferują kompatybilną wtyczkę. Co ważne, informacje te mają być potwierdzone przez społeczność Waze.